Krejčík asistoval a bil se: Na tohle jsme čekali dlouho! Šla od nás skvělá energie
Takové chvíle nezažili už měsíc. Hokejisté Sparty si přesně po třiceti dnech mohli vychutnat vítěznou děkovačku před vlastními diváky. Ve 14. kole extraligy skolili České Budějovice 4:2. „Na takový zápas jsme čekali dlouho. Šla od nás skvělá energie,“ pochvaloval si obránce Jakub Krejčík, který přispěl k výhře dvěma asistencemi, Michaelu Špačkovi nahrál na první a třetí gól. Předvedl se i bitkou s Martinem Beránkem.
Uťali jste šňůru neúspěchů, máte tři body. Ulevilo se vám?
„Takový zápas jsme stoprocentně potřebovali. Čekali jsme na něj dlouho a myslím si, že od nás šla skvělá energie. Jsem strašně rád, že jsme konečně vyhráli.“
Za stavu 2:0 se zdálo, že máte soupeře na lopatě. Jenže na konci první třetiny jste inkasovali. Co jste si řekli o přestávce, aby hra nesklouzla k tomu, co bylo předtím?
„Samozřejmě to bylo nepříjemné, zvlášť v naší momentální situaci. Sebevědomí určitě nemáme někde v oblacích. Jsem rád, že nás to nijak nepoložilo, bojovali jsme dál a zápas uhráli.“
Proti Pardubicím vám vyšly přesilovky, proti Motoru tolik ne. Ve druhé třetině jste nevyužili sérii soupeřových vyloučení, soupeř se vrátil do zápasu, ale v závěru jste dali gól na 3:1.
„Vždycky je ošemetné, když tým nepromění přesilovku pět na tři, takže jsem rád, že to takhle vyšlo. Jsem strašně rád, že jsme to dotáhli k vítězství. Přesilovky ale nejsou pořád ideální, pořád na nich pracujeme. Věřím, že si jimi budeme víc a víc pomáhat a dávat víc gólů. Posledně si to sedlo, tentokrát ne.“
Rozhovor pokračuje pod infografikou.
Důležitý byl ještě jeden moment, a sice když jste chránil brankáře a pustili jste se do sebe s Martinem Beránkem. Kdy naposledy jste shodil rukavice?
„No, může to být asi deset let. A dostal jsem. Takže jsem rád, že to dopadlo trošku, trošku líp.“
Po změně trenérů jste proti Pardubicím ještě neuspěli, tentokrát jste porazili tým, který byl lídrem tabulky a je velmi nebezpečný. Jak vám to může pomoct?
„Prohrávat nikdo nechce, a série porážek byla dlouhá. Věřím, že nám to obrovsky zvedne sebevědomí. A vrátíme se zase v tom, kde bychom chtěli být.“
Určitě bylo důležité, že se po návratu tří útočníků sestava začala podobat optimálnímu stavu?
„Přinesli do týmu hodně energie. Jak Jani (Lajunen), tak Adam Raška, kteří nehráli dlouho. Odvedli skvělý výkon a samozřejmě Hičmen (Tomáš Hyka), ten chyběl jeden zápas, jestli se nepletu. Všichni kluci tomu ohromně pomohli.“
Co se změnilo pod koučem Jaroslavem Nedvědem?
„Neřekl bych, že je tam něco diametrálně odlišného. Jak jsem říkal, kluci, co se vrátili, přinesli velkou energii, což nám hodně pomohlo. Doufám, že jsme nastavili nějakou laťku a budeme v tom pokračovat.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|14
|9
|0
|2
|3
|41:34
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Plzeň
|13
|7
|1
|2
|3
|28:22
|25
|5
Pardubice
|14
|6
|2
|1
|5
|44:33
|23
|6
Vítkovice
|13
|5
|3
|1
|4
|37:33
|22
|7
Liberec
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|8
Olomouc
|13
|6
|0
|1
|6
|29:33
|19
|9
K. Vary
|14
|6
|0
|1
|7
|29:34
|19
|10
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|11
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|12
M. Boleslav
|14
|4
|1
|1
|8
|27:38
|15
|13
Kladno
|14
|3
|1
|3
|7
|29:41
|14
|14
Litvínov
|13
|2
|0
|1
|10
|20:43
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž