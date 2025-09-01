US Open: Muchová je čtvrtou českou čtvrtfinalistkou! Kosťukovou udolala ve třech setech
Po třech neúspěšných grandslamech sezony vybuchl na betonových kurtech v New Yorku gejzír českého tenisového talentu. Karolína Muchová skolila Martu Kosťukovou 6:3, 6:7 (0), 6:3 a navýšila počet tuzemských čtvrtfinalistů letošního US Open na čtyři. To je nejvyšší číslo v historii samostatného českého tenisu. A v úterý bude Ashův stadion patřit Čechům. Program od 17.30 SEČ začne Barbora Krejčíková s Jessicou Pegulaovou, vystřídají je Jiří Lehečka s Carlosem Alcarazem a night session od 1.00 v noci otevře Markéta Vondroušová proti Aryně Sabalenkové.
V pondělí se v USA slavil Labour Day, tedy svátek práce. A důvod k oslavě měl i český tenis. Nejedná se sice o napodobení legendární sezony 1986, kdy si finále zahráli Ivan Lendl s Milošem Mečířem a Martina Navrátilová proti Heleně Sukové, ale čtyři čeští čtvrtfinalisté na jednom grandslamu je bezprecedentní počin v samostatné historii státu. Překonán je Wimbledon 2014, kdy se mezi nejlepší osmičku dostaly pozdější vítězka Petra Kvitová, Lucie Šafářová a Barbora Strýcová.
Poslední česká osmifinalistka Karolína Muchová nastoupila proti třiadvacetileté Ukrajince Martě Kosťukové, světovému číslu 28, v roli favoritky. A tu taky v první sadě, během níž si rychle vytvořila náskok 3:0, potvrdila a za 51 minut úvodní dějství ovládla 6:3.
Na začátku druhého setu však přišla pohroma. Muchová si při jedné z výměn hnula se zády a za stavu 1:2 se nechala ošetřit. Ve třech předchozích kolech musela pokaždé bojovat tři sety, celkem na kurtu strávila 7 hodin a 21 minut. A nápor si zřejmě vybral svou daň. Rodačce z Olomouce i nadále křivil tvář bolestivý výraz, hůř se hýbala. Zakousla se však a nepřestala bojovat. Na stav 1:3 odpověděla rebrejkem, za skóre 3:4 si podruhé vyžádala pomoc fyzioterapeutek. Sadu nakonec silou vůle dotáhla až do tiebreaku, který se jí však vůbec nepovedl a neuhrála v něm ani bod – 6:7 (0).
Z krize však česká tenistka, jejíž pohyb a celkový stav se postupně začal evidentně lepšit, vybředla ve velkém stylu. Ukrajinka chybovala, Muchová znovu diktovala hru. A i počtvrté v turnaji zvládla rozhodující sadu, po bezmála třech hodinách triumfovala v soudném dějství 6:3. Kosťuková zaplatila i za pouze jediný využitý brejkbol z deseti pokusů.
„Bylo to tak těžký zápas, Marta byla všude. Jen jsem se snažila dřít o každý míček. Trápila jsem se, pak jsem chytila druhý dech. Miluju tenhle turnaj, řekla jsem si, že na kurtu nechám úplně všechno. A tady jsem!“ jásala devětadvacetiletá Muchová po utkání.
Nasazená jedenáctka si tak v New Yorku zahraje čtvrtfinále potřetí za sebou. V dalším mači ji ve středu čeká zápas s dvojnásobnou newyorskou šampionkou Naomi Ósakaovou.
Postoupily Ósaková i Šwiateková
Sedmadvacetiletá rodačka z Ósaky postoupila do svého prvního grandslamového čtvrtfinále od triumfu na Australian Open 2021. Vystřílela z kurtu domácí hvězdu a světovou trojku Coco Gauffovou 6:3, 6:2.
Ósakaová těžila z chyb jednadvacetileté Gauffové, jichž newyorské šampionka z roku 2023 udělala 33. Oproti tomu vítězce z Flushing Meadows z let 2018 a 2020 jich statistici napočítali jen 13. Ósakaová proměnila po 64 minutách po další chybě Gauffové první mečbol a ve čtvrtfinále se utká s vítězkou duelu mezi Karolínou Muchovou a Martou Kosťukovou.
„Jsem trochu emotivní a nechci brečet, ale moc jsem si to užila. Dva měsíce po narození dcery jsem tu seděla na tribuně a sledovala Coco. Strašně jsem tu chtěla znovu hrát. Tohle je moje nejoblíbenější místo na světě a hodně pro mě znamená, že jsem zpět,“ řekla na kurtu bývalá světová jednička Ósakaová.
Turnajová dvojka Iga Šwiateková z Polska porazila ve 4. kole 6:3, 6:1 Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou a také ona postoupila do čtvrtfinále. Vítězka newyorského grandslamu z roku 2022 se na kurtu zdržela jen o málo více než hodinu.
Čtyřiadvacetiletá Šwiateková, jež v generálce na US Open získala titul v Cincinnati a je ve Flushing Meadows velkou favoritkou na vítězství, tak poprvé v kariéře postoupila v jednom roce na všech grandslamových turnajích minimálně do čtvrtfinále. Její příští soupeřkou může být Amanda Anisimovová, kterou před necelými dvěma měsíci deklasovala 6:0, 6:0 ve wimbledonském finále. Američanku ale nejprve čeká osmifinále proti Beatriz Haddadové Maiaové z Brazílie.
Šestinásobná grandslamová šampionka Šwiateková může vyhrát Wimbledon a US Open v jeden rok jako první žena od Sereny Williamsové v sezoně 2012.