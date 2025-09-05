Dvě třísetové bity o finále US Open: Sabalenková nakonec vyzve domácí Anisimovou
Ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se v sobotu utkají úřadující šampionka Běloruska Aryna Sabalenková s Američankou Amandou Anisimovou. Světová jednička Sabalenková porazila na newyorském betonu domácí Jessicu Pegulaovou 4:6, 6:3, 6:4. Anisimová zdolala po obratu Japonku Naomi Ósakaovou 6:7, 7:6, 6:3.
Sedmadvacetiletá Sabalenková otočila duel proti světové čtyřce Pegulaové, který byl reprízou loňského finále, po více než dvou hodinách. Americkou soupeřku porazila v počtu vítězných míčů 43:21. Zdolala ji v osmém z deseti vzájemných zápasů a počtvrté za sebou.
„Jessica hrála neuvěřitelně. Musela jsem opravdu tvrdě pracovat, abych vyhrála,“ řekla v rozhovoru na kurtu Sabalenková.
Čtvrtfinálová přemožitelka Barbory Krejčíkové Pegulaová nevyužila šanci probojovat se do druhého grandslamového finále.
Sabalenková postoupila letos do třetího grandslamového finále a sedmého v kariéře. Bude usilovat o první letošní titul z turnajů „velké čtyřky“ a čtvrtý celkově. Na Australian Open prohrála v rozhodujícím utkání s Američankou Madison Keysovou, na Roland Garros nestačila na její krajanku Coco Gauffovou. Ve finále US Open je potřetí za sebou.
Rodačka z Minsku měla do utkání lepší vstup a díky brejku v šesté hře získala v prvním setu vedení 4:2. Od té doby ale uhrála jen čtyři fiftýny a Pegulaová čtyřmi gamy v řadě vývoj otočila. Sadu zakončila čistou hrou na servisu.
Druhý set začala Sabalenková bojovně. Brzy prolomila soupeřčin servis a utekla do vedení 3:0. Díky stoprocentnímu servisu sadu vyhrála a vyrovnala. Ve třetím setu Sabalenková získala v úvodním gamu další brejk. V šesté hře odvrátila tři brejkboly, další smazala v osmém gamu. Duel poté zakončila třetím využitým mečbolem.
Anisimová postoupila do druhého grandslamového finále za sebou a zabojuje o premiérový grandslamový titul. V červenci neuspěla v rozhodujícím duelu ve Wimbledonu s Polkou Igou Šwiatekovou, které podlehla dvakrát 0:6.
Čtyřiadvacetiletá Američanka, která plní roli nasazené osmičky, porazila Ósakaovou i ve třetím vzájemném duelu. V poměru vítězných míčů ji předčila 50:32. Utkání otočila po necelých třech hodinách.
Čtyřnásobné grandslamové vítězce Ósakaové nepomohlo ani 15 es. Čtvrtfinálová přemožitelka Karolíny Muchové přesto zaznamenala nejlepší grandslamový výsledek od loňského návratu po mateřské přestávce.
„Naomi hraje úžasně. Je zpátky tam, kam patří. Řekla jsem jí, že jsem na ni hrdá. Hrát takhle po narození dítěte, to je šílené,“ řekla Anisimová po zápase. „Dala mi šanci dojít do finále, ale nebyla jsem si jistá, jestli se dostanu přes cílovou čáru. Tenhle turnaj pro mě znamená hrozně moc. Opravdu mě to dostalo,“ prohlásila americká tenistka, která připravila Ósakaové první porážku v semifinále grandslamu v kariéře.
První set patřil Ósakaové, která sice nevyužila dvakrát náskok brejku a nepododávala sadu za stavu 5:4, v tie-breaku ale uspěla 7:4. Ve druhém setu měla pro změnu třikrát výhodu brejku Anisimovová. Ani ona sadu v 10. gamu nedoservírovala, ve zkrácené hře však zvítězila 7:3.
Ve třetím setu již byla Anisimová na servisu stoprocentní a díky brejku ve čtvrté hře získala klíčový náskok. Za stavu 5:3 nevyužila dva mečboly, vzápětí odvrátila stejný počet brejkbolů. Poté již třetí možnost na ukončení zápasu proměnila.