Wimbledon verze 2019: Jiný Murray, stop maratonům a další střecha | iSport.cz

Wimbledon letos nabídne řadu novinek. Netradiční podobu bude mít i účast Andyho Murrayho, který vynechá dvouhru a zahraje si čtyřhru • FOTO: Koláž iSport.cz

Je to tady. Tenisová smetánka se opět sjela do Londýna, kde dnes vypukne 133. ročník nejslavnějšího turnaje světa – Wimbledonu. Oproti předchozím rokům toho bude letos v All England Clubu mnoho nového. Projděte si přehledně s webem iSport.cz, co bude v porovnání s dřívějškem na travnatých kolbištích jinak.