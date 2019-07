Deblový SUPERpár! Murray si ve Wimbledonu zahraje se Serenou | iSport.cz

Poté, co Murray minulý měsíc ohlásil, že hledá partnerku pro mix, okamžitě byl na sociálních sítích zavalen žertovnými i vážně míněnými nabídkami od tenistek. Zájem zahrát si s bývalou světovou jedničkou, jež se vrací na kurty po operaci kyčle, vyslovila i Barbora Strýcová.

Své služby Murraymu v žertu nabídla pětasedmdesátiletá legenda Billie Jean Kingová, z tenisového důchodu by se klidně vrátila Casey Dellacquaová a navzdory zranění se ohlásila i CoCo Vandewegheová. Murrayho krajanka Naomi Broadyová zase byla ochotna odřeknout již dohodnuté partnerství s bratrem Liamem.

Coming soon to a Championships near you...#Wimbledon pic.twitter.com/Wq1ZKYooPT