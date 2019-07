Wimbledon 2019 | Největší úspěch po nejhorším výkonu. Mám strašnou radost, jásala Muchová | iSport.cz

Po mečbolu jste konečně na kurtu ukázala emoce, vykřikla jste, usmála se. Byla radost abnormálně velká?

„Byla jsem hodně ráda, spadlo to ze mě docela dost. Celý zápas jsem byla nervózní, chtěla jsem hodně vyhrát. A na výkonu to bylo znát. Nebyl nejlepší. Udělala jsem dost chyb, hrála jsem nejhůř z těch tří zdejších zápasů. Ale v důležitých momentech, když jsem byla dole, jsem zahrála dobře. Podržela jsem si servis, pomohla si dobrými balony.“

Když se příliš nedaří a stejně se vyhraje, to už je znak velké tenistky.

„Určitě. Je to dobré pro hlavu. Porazit dvacátou hráčku na světě je super, ještě když máte pocit, že jste nehrála nejlépe.“

Věřila jste si na Kontaveiteovou hodně?

„Neříkala jsem si, že bych ten zápas měla dát. Ale hrozně jsem chtěla. Už jsem ji jednou porazila. Měla ze mě respekt už v Paříži a tady taky. Cítila jsem, že můžu vyhrát.“

Povedlo se a poprvé v kariéře jste ve druhém týdnu grandslamu.

„Jsem strašně ráda. Mám teď dva dny volny, takže je to super. V sobotu si dám klid, v neděli si půjdu ťuknout a připravit se na pondělí.“

Jak váš úspěch prožívají rodiče?

„Jsou strašně rádi. Máma byla hodně nervózní, i táta. Zrovna jsem jim volala a byli úplně superšťastní. Uvidíme, jestli sem ještě nevyrazí.“

Co čekáte od osmifinále s Karolínou Plíškovou?

„Hodně těžký zápas, má výbornou sezonu. Vyhrála v Eastbourne, na trávě jí to jde.“

S Plíškovou jste se již letos střetla v 1. kole Australian Open a hladce prohrála 3:6, 2:6. Co si z utkání vybavujete?

„Dělala jsem hodně chyb, ten zápas jsem neodehrála úplně nejlépe. Zato ona hrála výborně. Potvrdila roli favoritky.“

Jste od té doby už trochu jinou hráčkou? Zápasů proti silným sokyním jste od té doby odehrála víc.

„Je to hodně o tom hrát tenis s nejlepšími, zvyknout si na to, jak ony hrají. Je to velká pomoc. Snad se to v našem zápase projeví.“