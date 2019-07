Wimbledon 2019 | Karolína Muchová! Dcera fotbalového kouče kosí hvězdy. Fandila jí i slavná herečka | iSport.cz

Grandslamy a Karolína Muchová. Tohle spojení čím dál více funguje. Dvaadvacetiletá Češka na největších turnajích tenisového kalendáře sbírá sice první zkušenosti, ale doslova při tom září. Na loňském US Open prošla přes kvalifikaci až do třetího kola. Navíc vyřadila bývalou světovou jedničku Garbině Muguruzaovou, která jen o pár měsíců předtím vyhrála Wimbledon.

Na pařížské antuce si pro změnu vyšlápla na tehdejší světovou sedmnáctku Anett Kontaveitovou. „Grandslamy jsou pro mě největší motivací, ale vyhrávat chci i na menších turnajích,“ říkala tehdy Muchová.

Její manažer Tomáš Petera o ní tvrdí, že je materiálem pro top 10 žebříčku WTA a Muchová to naplno dokazuje při své premiéře na Wimbledonu. Zde opět zvládla boj s Estonkou Kontaveitovou a v osmifinále oplatila po téměř 200 minutové bitvě Karolíně Plíškové porážku z prvního kola letošního Australian Open a prošla v All England Clubu do čtvrtfinále. „Je pecka dostat se mezi osm nejlepších ve Wimbledonu. Jsem za to strašně ráda," radovala se rostoucí česká tenisová hvězdička.

Muchové úspěšné počínání na kurtu č. 2 proti Karolíně Plíškové pozorně sledoval i její otec – Josef Mucha. Fotbalový trenér, který v současné době působí jako asistent v Jihlavě. „Dorazil v neděli večer. Strašně se chtěl kouknout na Wimblas, jsem za něj ráda, že se sem dostal a viděl takový zápas. Občas jsem na něj hodila oko do lóže," přiznala.

Nečekané! Muchová senzačně postupuje, stejně tak Strýcová. Kvitová a Plíšková končí

„Troufám si tvrdit, že by jí šly i jiné sporty než tenis. Vyrůstala s klukama, hraje fotbal, bruslí, dobře lyžuje, jezdí na snowboardu, skateboardu, je všestranná. A to jí i teď hodně pomáhá,“ tvrdí Josef Mucha o své dceři, čtvrtfinalistce Wimbledonu.

Bývalý kouč Karviné a fotbalista Olomouce však nebyl jediný, kdo držel Muchové v její lóži palce. Na boj o postup mezi nejlepší osmičku dorazila také australská herečka Rebel Wilsonová, známá z filmů jako Ghost Rider či Ženy sobě. „Má ráda tenis, jsme kamarádky. Napsala mi o lístky, tak jsem jí je dala. Užila si to," těšilo Muchovou.

Dvaadvacetiletá olomoucká rodačka prožívá fantastické měsíce své kariéry. Ještě před rokem jí patřilo na žebříčku WTA 144. místo. Po už nyní úspěšném tažení Wimbledonem by se Muchová měla posunout již do první padesátky (na 43. místo), dokonce může pomýšlet ještě výš. Vše se bude odvíjet od toho, jak se jí na travnatých dvorcích v Londýně bude dál dařit.

Další souboj čeká Muchovou již dnes (plánováno od 15:30) proti nasazené osmičce Elině Svitolinové. Proti sobě odehrály doposud jediné utkání, a to letos v Dauhá, kde na tvrdém povrchu zvítězila ukrajinská tenistka 6:4, 6:2. „Uvidíme, jak se budu cítit. Hrajeme až odpoledne, tak doufám, že se trošku oklepu a budu ready," uvedla po náročném zápase s Karolínou Plíškovou Muchová.