Wimbledon 2019 | Plíšková: Věšet se ještě nebudu. Zápas mi nesedl, ale na trávě dělám pokroky | iSport.cz

Ve Wimbledonu jste si účastí v osmifinále vyrovnala loňské maximum. Letos jste ale působila suverénněji. Je zklamání o to větší?

„Loni jsem to vzala hůř, teď jsem zatím v pohodě. Samozřejmě jsem letos byla o hodně blíž. Loni jsem mohla hrát líp, zápasy tehdy nebyly tak dobré. Spíš jsem se do čtvrtého kola protrápila. Teď jsem hrála docela dobře. Chybělo trošku štěstí.“

Pokroky na trávě cítíte?

„To je jediné pozitivní. Obecně se má hra na trávě zvedla. Eastbourne bylo o hodně lepší než Wimbledon, hrálo se mi tam o hodně líp. Tady jsem byla teprve podruhé v osmifinále. Kdybych v něm prohrála desetkrát, to bych se oběsila. Teď se věšet ještě nebudu.“ (smích)

V utkání s Muchovou se vám nevedlo podání, úspěšnost prvního servisu jste měla jen 57 procent, na esa jste prohrála 7:14.

„Už první servisový game mi ukázal, že to není úplně ono. Ale svojí roli hrál i pomalý kurt. Ona stála na příjmu daleko, spoustu míčů vrátila čopem. Celkově mi zápas úplně nesedl. Nebyl tragický, pořád se dal vyhrát, ale nemyslím, že jsem hrála moc dobře. Hra odzadu byla nijaká. Neměla jsem se čeho chytit. Na returnu jsem nebyla dobrá vůbec, servis mi nepomáhal jak v předchozích zápasech. Tím nechci snižovat její výkon.“

Přesto jste dvakrát podávala na vítězství v zápase.

„Nedopodávat zápas poprvé, to se stane každému. Podruhé už jsem věřila, že to dám. Jenže oba ty gamy se vyvíjely tak blbě, že jsem hned prohrávala 0:40. To už je pak těžký zvrátit.“

Vy jste hvězda, česká protivnice mohla hrát uvolněně. Bylo to znát?

„Tohle se mi děje každý zápas. To, že je soupeřka Češka, mi v tu chvíli bylo dost jedno. Počítám s tím, že holky proti mně budou hrát lepší tenis než proti někomu jinému. Mně se taky hraje líp se Serenou než s Muchovou. Ale vysoká úroveň jí vydržela dost dlouho, hrála dobře, odvážně. Spousta míčů, které jí tam nemusely spadnout, jí tam spadly. Dobře servírovala, odehrála dobrý zápas.“

Vám se travnatá sezona podařila, vyhrála jste turnaj v Eastbourne. S čím z Londýna odjedete?

„Hlavně odjedu rychle. (smích) Můj oblíbený turnaj to furt není a asi nikdy nebude. Na to, že jsem se tady ani letos necítila nijak extra, to nebylo špatný. Mám vyhrané Eastbourne i tady tři zápasy proti těžkým soupeřkám. Není to nejhorší, ale nejlepší taky ne.“