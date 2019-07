Wimbledon 2019 | Muchová bude spokojená, až se stane jedničkou: Za odměnu si dám zmrzlinu | iSport.cz

Do utkání jste vlétla jako bouře, za 14 minut jste vedla 4:1 a světové osmičce jasně vládla.

„Ze začátku moje hra fungovala. Chodila jsem sis pro balony na síť, ale pak jsem trošku zaspala. Nešel mi úplně servis, spíš jsem si ho prohrávala, než vyhrávala.“

Kolik sil vám vzalo osmifinále s Plíškovou?

„Nechci se vymlouvat, ale cítila jsem, že to šlo s mojí energií už v prvním setu postupně dolů. I když jsem vedla a mohla jsem set urvat, ale ona zahrála dobře, zlepšila se. Nepodržel mě servis jako v ostatních zápasech. Pak už to šlo dolů, začala jsem dělat hodně chyb a utkání se otočilo.“

Jak jste se před zápasem snažila zregenerovat?

„Měla jsem hodně procedur - ledovou vanu, s fyzioterapeutem masáže. Ale spala jsem asi jen tři hodiny, takže úplně nevyšel můj plán se dobře vyspat. Udělali jsme maximum, abych byla ready. Ráno jsem se necítila špatně, na kurtu už mi ale začaly docházet síly.“

Proč jste tak málo spala?

„Byla jsem asi až moc unavená, takže jsem usnula pozdě.“

Je k vzteku, že ve Wimbledonu není mezi osmifinále a čtvrtfinále den pauzy?

„Den volna by mi asi pomohl, ale měly jsme to všechny stejné. S tím se nedá nic dělat.“

Wimbledonská premiéra pro vás skončila ve čtvrtfinále. Co vše vám dala?„Porazila jsem tady dobré hráčky. V těžkých situacích, kdy už jsme byla skoro na prohrání, jsem zvládla zápasy otočit. Vidím, že můžu hrát s těmi nejlepšími. Mám s nimi odehráno čím dál víc zápasů, to mě posouvá dál.“

Po květnovém turnaji v Praze jste poprvé postoupila do top 100 žebříčku a říkala, že to pro vás není žádná meta. Nyní se vyhoupnete asi na 43. příčku. To už je lichotivější.

„Jsem samozřejmě ráda, že se posouvám. Pěkně krok za krokem. Ale spokojená budu, až budu první.“

Londýnský úspěch bude i velkou motivací, že?

„Čtvrtfinále na Wimbledonu je bomba a myslím, že mě to bude motivovat dál, abych příště uhrála ještě lepší výsledky. Když zapracuji na kondici a prodám zkušenosti s takových velkých zápasů, může se to povést.“

Čím se za Wimbledon odměníte?

„Dneska si objednám určitě nějaký sladký dezert. Čtrnáct dní tu jím zdravě, takže to dneska poruším. Dám si zmrzlinu nebo čokoládu.“