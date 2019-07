Wimbledon 2019 | Strhující bitva legend! Nadal smekl před Federerem, tleskal i Beckham | iSport.cz

Jubilejní čtyřicátý souboj Federer – Nadal se na zaplněném londýnském centrkurtu odehrával poprvé od roku 2008, kdy v památné pětisetové bitvě triumfoval ve finále o čtyři roky mladší Španěl.

Ve wimbledonském areálu nechyběly známé celebrity, z fotbalových osobností přihlíželi epické bitvě José Mourinho, sir Alex Ferguson nebo David Beckham. Všichni byli zvědaví, co mimořádné postavy světového sportu na slavném grandslamu předvedou. Třeba Beckhama bitva absolutně strhla – v dramatickém závěru ho televizní kamery zabraly, jak tleská ve stoje a s otevřenou pusou nechápe, co to dva tenisoví velikáni na kurtu během výměn předvádí.

Nadal se i za nepříznivého stavu tradičně rval jako zuřivý španělský býk. Odvrátil čtyři mečboly, skvělými údery zvedal diváky ze sedadel a vší silou se snažil zápas dostat do pátého setu. Jenže poslední míček nakonec uklidil na druhou stranu kurtu švýcarský elegán a emotivními gesty oslavil po třech hodinách a jedné minutě postup do finále.

„Jsem vyčerpaný,“ vydechl Federer při prvním interview po náročné partii. „S Rafou je to pokaždé těžké až do konce, on dělal úplně všechno, aby zůstal v zápase. Hrát proti němu je hodně speciální, bylo složité uhrát ten poslední fiftýn, ostatně to je proti němu těžké vždycky,“ uznal 37letý veterán, který soupeři vrátil poslední jasnou porážku 0:3 ze semifinále antukového French Open.

„Tahle prohra mě hodně mrzí, v zápase jsem měl nějaké šance. Ale Roger hrál o něco lépe, než já, mně se nedařilo tolik jako v předchozích kolech. Zasloužil si vyhrát, gratuluju mu,“ pravil smířeně Nadal.

Aktuální světová dvojka promluvila i o kvalitách svého věčného rivala. „Je vždycky schopný dělat ty nejtěžší věci tak lehce. Uvnitř kurtu se pohybuje rychle jako nikdo jiný. Dostává soupeře pod tlak, protože je schopný odehrát míčky strašně brzy. Přitom je to tak těžké, ale jemu se to většinou daří.“ ocenil Nadal.

Souboj dvou tenisových velikánů, kteří spolu s Novakem Djokovičem dominují poslední éře, byl znovu mimořádným zážitkem pro všechny, kdo ho mohli sledovat. „Už jsme o tom mluvili tisíckrát. Je skvělé být součástí takových tří hráčů, kteří toho ve sportu dokázali tolik v jedné éře. Tohle už bude velmi těžké někdy zopakovat. Ale ještě jsme neskončili, hrajeme dál...,“ slíbil Nadal.

Federer se v neděli pokusí v Londýně o svůj devátý titul, celkem o 21. grandslam v kariéře. V cestě mu stojí další tenisový obr Novak Djokovič. Tedy poslední člen „velké trojky“, která i po třicítce odmítá vyklidit pole a ostatním tenistům neustále vyžírá největší trofeje.

„Doufám, že se mi podaří ho trošku zatlačit, ale bude to zase velmi těžké. Je první na světě a má za sebou úžasný rok,“ vyzdvihl Federer aktuálního vládce žebříčku, který se ve druhém ze tří letošních grandslamů dostal až do finále (pouze v Paříži vypadl v semifinále).