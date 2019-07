Wimbledon 2019 | Junioři ovládli Wimbledon. Náplast za singl i naděje pro český tenis | iSport.cz

Radost na chlapeckém grandslamu si Jonáš Forejtek připomněl po půl roce. Na Australian Open totiž s jiným českým kolegou, Daliborem Svrčinou, rovněž zvedal nad hlavu trofej z deblu.

Úspěchy na velkém kurtu nyní podtrhl s Jiřím Lehečkou. Jejich jízdu Wimbledonem nezastavili ani ve finále Američané Liam Draxl s Govindem Nandou, které porazili ve dvou setech 7:5 a 6:4. První ryze český pár, který na jihozápadě Londýna vyhrál deblovou juniorku.

„Je to neuvěřitelné. Pro nás je to náplast za nepovedený singl - o to více jsme chtěli vyhrát čtyřhru. Předvedli jsme dobrý tenis a jsme za to rádi,“ těšilo Lehečku.

Ani Svrčina si během turnaje ve Wimbledonu nemohl stěžovat na nedostatek zápasů. Šestnáctiletému rodákovi z Ostravy to na rozdíl od kolegů šlapalo i ve dvouhře, ve které došel až do čtvrtfinále. V něm byl nad jeho síly Španěl Carlos Gimeno Valero.

K dospěláckým vavřínům je cesta ještě daleká. Ale minimálně trojice českých teenagerů Forejtek, Svrčina, Lehečka přichází do časů mužské tenisové krize více než vhod. Vždyť žádný tuzemský tenista nyní nemá místo v elitní stovce žebříčku.

Mladí vlčáci „FSL“ by v dalších letech měli zaútočit právě na pozice, které z českého pohledu zejí prázdnotou. V nejnovějším vydání žebříčku patří nejlepšímu Čechovi – Tomáši Berdychovi – 108. pozice, za ním je pak na 122. příčce Lukáš Rosol. Jiřímu Veselému nepomohl ani postup do třetího kola Wimbledonu, oproti loňskému roku vypadl o utkání dříve, a tak mu od dnešního dne patří 141. místo.

Záblesk lepších zítřků demonstroval Jiří Lehečka už před několika měsíci fanouškům mnohem více na očích. Když byla řeč o majoru v Melbourne a trofeji Forejtka se Svrčinou, tak tam nijak nepropadl ani Lehečka, který si v singlu dokráčel do čtvrtfinále.

Zaujal tak i daviscupového kapitána Jaroslava Navrátila, který mu dal důvěru pro únorové utkání s Nizozemskem. Konfrontace s velkým tenisem, ke všemu před zraky celého národa. S renomovaným jménem Robinem Haasem sice tehdy prohrál, ovšem ve třech setech a po obří bitvě. Pro ostravské publikum se stal hrdinou. Potenciál byl stvrzen i teď v All England Clubu.

Náctiletí specialisté na grandslamové tituly ve čtyřhře vykřesávají naději. Všichni tři už byli v elitní desítce juniorského žebříčku. Tak jen to napodobit i při dospělé dráze.