Wimbledon 2020 | Zaslíbený Wimbledon Kvitové: Chrám tenisu, mám ho nejradši. Co zrušení? | iSport.cz

„Pro mě je to docela zásadní. Je to turnaj, který mám ze všech nejraději a je jasný proč,“ řekla v nahrávce pro média Kvitová, která slavnou trofej získala v letech 2011 a 2014. „Na druhou stranu jsem asi už déle čekala, že to nepůjde. Momentálně jsou důležitější věci na světě, než je tenisový turnaj. Beru to, jak to je,“ uvedla třicetiletá hráčka.

Podotkla, že Wimbledon patří mezi nejpopulárnější turnaje obecně. „Je to chrám tenisu. Je to smutný a je to první turnaj, jehož zrušení mě asi nejvíc zasáhlo, že letos nebude,“ řekla Kvitová. Kvůli šíření nemoci COVID-19 se nehraje od začátku března a sezona je zatím přerušena do 13. července.

V hlavní soutěži Wimbledonu startovala poprvé před dvanácti lety. Od té doby ani jednou nechyběla. „Vždycky jsem se snažila ve Wimbledonu hrát, i když to třeba nebylo pravděpodobné, ale vždycky jsem to zvládla,“ připomněla, že mnohdy vyrazila do Londýna, i když nebyla stoprocentně zdravotně v pořádku.

Naposledy loni, kdy před turnajem léčila natržený sval v předloktí levé ruky a netrénovala. Wimbledon byl pro Kvitovou i motivací k návratu po přepadení v prosinci 2016, kdy jí pachatel pořezal všechny prsty levé ruky, v které drží raketu, a podstoupila náročnou operaci. Přesto v roce 2017 turnaj hrála. „Teď vlastně o Wimbledon přijdu, ale přijdeme o to všichni,“ konstatovala Kvitová.

Aktuálně světová dvanáctka hrála naposledy finále v Dauhá koncem února. Pak se přesunula na americké turnaje v Indian Wells a Miami, na které už nedošlo. Z USA se proto vrátila domů. „Jsem v pořádku. Cvičím, mám doma i běhací pás a plány, co mám dělat od kondičního trenéra.“

V současnosti bydlí v Praze a s rodinou ve Fulneku je v kontaktu na dálku. „Mohla jsem za nimi i jet, ale nechtěla jsem riskovat. Nechci tím zatěžovat rodiče. Jsem ráda, že jsou v bezpečí domova. Skoro každý den si voláme,“ řekla.

Tenisové turnaje by se mohly v závislosti na vývoji situace znovu rozjet v polovině července. To znamená na amerických betonech. „Zatím to tak vypadá, ale nevím, jestli to tak dopadne, nebo ne. Myslím, že to bude těžké zvládnout, ale když to bude, tak všichni budeme rádi. Nikdo nechce asi ukončovat sezonu předčasně.“

Kvitová se těšila i na olympiádu do Tokia, hry ale byly přesunuty na příští rok. „Hlavní je, že se úplně nezrušily, že to jenom posunuli. To je hodně dobře pro všechny. Věřím, že to bude oslava všeho, čím jsme si v momentální situaci prošli, že to oslavíme sportem a bude to dobrý,“ uvedla šestinásobná vítězka Fed Cupu.

Bronzová medailistka z Ria de Janeiro v roce 2016 v úterním rozhovoru s fanoušky na sociálnách sítích odpovídala i na otázku, jestli by radši vyhrála olympiádu, nebo další grandslam. „S největší pravděpodobností grandslam,“ odvětila.