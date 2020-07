Wimbledon 2020 | Vzpomínky na Wimbledon: Šafářové se nosil chleba, Jágr čekal na sucho | iSport.cz

Vzpomínky na ikonický Wimbledon v podání redaktora Sportu Jana Jarocha • FOTO: Koláž iSport.cz

„Stewardi, otevřete brány. A pro vlastní bezpečí, prosím, neběhejte.“ Vždy ve čtvrt na jedenáct dopoledne londýnského času zazní po dva týdny All England Clubem tahle formulka. Znamená to, že se hraje nejlepší a nejkrásnější tenisový turnaj planety – Wimbledon, nebo jak říkají domácí, The Championships. Letos je ticho. Díky fotovzpomínkám redaktora deníku Sport Jana Jarocha se však můžete vrátit do let minulých a nahlédnout do zákulisí travnatého grandslamu.