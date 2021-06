Sedím tam kde Roger? Chci fotku, smála se Krejčíková ve Wimbledonu

Před vámi měli tiskovou konferenci Andy Murray, Roger Federer či Ashleigh Bartyová. Jak se vstřebáváte, že váš první Wimbledon ještě ani nezačal a vy už jste zase mezi takovými hvězdnými jmény?

„Je to zvláštní, trochu stres. Sem chodí mluvit takové legendy jako Roger, Rafa, Serena. Já jsem tu nová, nechci udělat něco špatně. Snažím se být sama sebou, ale nejsem si v téhle roli jistá. Po každé takové velké tiskovce se ptám, jestli to bylo dobrý, nebo mám něco změnit. Zatím mi vždycky řekli, že to bylo dobrý. Tak nevím… Ale řekla jsem si, že odtud chci památku a udělají mi fotku, jak sedím v hlavním press roomu.“

Kolik jste toho už v All England Clubu zvládla odtrénovat?

„Dneska jsme hrála teprve podruhé a je to úplně jiný tenis. Hlavně zápasové kurty jsou docela rychlé, míče moc neskáčou. Ale hrála jsem celkem slušně. Mám ještě pár dnů se připravit, zahrát si znovu. Čím víc času na trávě strávím, tím víc si zvyknu. Půjdu se taky podívat na další holky, jak hrají na trávě, co funguje. Hlavně si to musím užít. Těším se, že si zahraju zápas a budu mít premiéru ve Wimbledonu. To je přeci úžasný.“

Jak jste na tom se silami po Roland Garros? Stačily dva týdny, abyste se z brutálního zápřahu sebrala?

„Jsem unavená, bylo toho hodně. Ale upřímně řečeno je lepší být tady než doma. Doma to na mě padalo ze všech stran, tady jsem zavřená v bublině, na hotelu, na tenisu, můžu se připravit. Jsem unavená, ale těším se, že si zahraju zápasy. Zase se bude něco dít.“

Jaký byl čas po Roland Garros?

„Doma jsem navštívila rodinu a strávila s ní čas. A také s přáteli. Bylo hodně novinek, hodně věcí jinak, hodně lidí mě chtělo vidět, podepsat se, společnou fotku. Tohle se mi nikdy předtím nestalo. Přišly mi i zajímavé a hodně speciální zprávy, které jsem nečekala. Ale řekla bych, že se s tou slávou vyrovnávám dobře.“

V očích lidí jste teď grandslamová šampionka, od které se bude hodně čekat. Jak vidíte vy samu sebe, co od sebe čekáte?

„Lidi mě asi vidí jinak, budou mít vyšší očekávání, ale já si na sebe tlak nedávám. Dosáhla jsem všeho, co jsme kdy chtěla. Chci si tenis teď užívat. Nemyslím, že budu mít víc sebevědomí. Je pořád hodně holek, které hrají výborně. Musím se vrátit na zem a zkusit se dál zlepšovat, jinak bych s nimi nemohla hrát dál. Kdybych ustrnula, už bych nebyla nikdy dobrá.“

Hovoříte hodně opatrně. Máte ze svého vystoupení na Wimbledonu obavy?

„To ne. Hlavní je se pořád zlepšovat. Když se mi to byť jen trochu povede, bude to pro mě vítězství. Nečekám, že bych hrála extra dobře, ne každý turnaj se daří. Sezona na trávě je tak krátká, že je těžký získat zkušenosti a připravit se.“

Je zvláštní vstupovat do svého prvního singlového Wimbledonu v takové pozici?

„Je to fakt. Hraju tady poprvé, nemám zkušenosti. Změna z antuky na trávu byla rychlá, všechno je nové. Vyrostla na antuce, ráda na ní hraju, ale na trávě nemám moc zápasů. Ještě nevím, jak na trávě hrát, jak využívat své údery, ale ještě mám čas. Jisté je, že bude bojovat. A to umím. Půjdu si pro to. Doma jsem dobila baterky a jsem připravena. Není důležité, jestli budu hrát dobře nebo špatně, ale nesmím se přestat zlepšovat.“

Dostala jste rady, jak se v nové roli neztratit?

„S Janou Novotnou jsem o Wimbledonu vždycky hodně mluvila, ráda jsem poslouchala její příběhy, jak tady byla třikrát ve finále a to poslední vyhrála. Mluvila jsem i s Martinou Navrátilovu, s panem Kodešem. Jsem realistka, třeba to teď nebude nejlepší, ale s touhou pořád se zlepšovat se zase do velkých zápasů vrátím. A třeba budu hrát dobře hned už tady. Uvidíme. Nechci si na sebe nakládat tlak, očekávání.“

V Paříži jste hrála singl, debl i mix. Jaký program jste zvolila pro Wimbledon?

„Nebudu hrát mix, protože tráva mi přijde náročnější než antuka. Na té jsem vyrostla a znám ji, ale tráva je vážně specifická. Navíc mix se tu hraje normálně se shodami a výhodami i bez supertiebreaku na dva vítězné sety. Bylo by toho moc. Nejdůležitější pro mě bude, abych se nezranila. Takže mix letos vynechám, třeba příští rok…“