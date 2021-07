Wimbledon ONLINE: Tři Češky v boji o osmifinále, první v akci Muchová

Barbora Krejčíková děkuje fanouškům po postupu do třetího kola Wimbledonu • ČTK / AP / Alastair Grant

Je to tam! Barbora Krejčíková se raduje z postupu do třetího kola Wimbledonu... • ČTK / AP / Alastair Grant

Ve Wimbledonu si dnes o postup do osmifinále zahrají tři české tenistky. Na londýnské trávě čekají zápasy třetího kola Kateřinu Siniakovou, Barboru Krejčíkovou a Karolínu Muchovou. Siniaková bude hrát se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou z Austrálie a jejich zápas uzavře program dne na hlavním dvorci v All England Clubu. V poledne půjde do hry Muchová proti finalistce Roland Garros Anastasii Pavljučenkovové z Ruska. Její pařížská přemožitelka Krejčíková se utká s Anastasijí Sevastovovou z Lotyšska a hrát bude stejně jako předešlá dvě kola na dvorci číslo tři. Jejich zápas je druhý v pořadí.