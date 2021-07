Wimbledon ONLINE: Skvělá Plíšková je v semifinále, hraje Muchová

Karolína Muchová - Angelique Kerberová ONLINE (15.30) zde >>>

O postup do finále se turnajová osmička Plíšková ve čtvrtek střetne s vítězkou utkání mezi Tunisankou Ons Džabúrovou a druhou nasazenou Arynou Sabalenkovou z Běloruska.

V grandslamovém semifinále je Plíšková počtvrté v kariéře. Stejně daleko se dostala na Australian Open 2019, na Roland Garros 2017 a o rok dříve i na US Open, kde si zahrála finále.

„Jsem superšťastná, že jsem poprvé v semifinále Wimbledonu. Musela jsem tvrdě pracovat, abych se dostala na tenhle dvorec,“ řekla Plíšková v rozhovoru na kurtu.

„Skóre vypadá jednoduše, ale na konci to bylo ošidné. Nebyl to snadný zápas,“ řekla. Cestou do semifinále neztratila ani set. „To je pravda,“ přitakala s úsměvem a pokračovala: „Ani jsem na to nemyslela. Cítila jsme se dobře už před turnajem a tady se zlepšuju každým zápasem.“

V první hře utkání zahlásil Plíškové čárový rozhodčí chybu nohou při druhém podání, což znamenalo dvojchybu a shodu. Češka na to zareagovala esem a od té doby při svém podání převážně dominovala. Své gamy získávala hravě. Na výměny docházelo většinou jen při servisu Švýcarky, kterou Plíšková dostávala razantními údery pod tlak a první set získala jistě 6:2.

Plíšková dál výtečně podávala a měla i dobrou mezihru. Včas reagovala na pokusy Golubicové o zkrácení a vyhrávala i dlouhé výměny. Po jedné z nich doběhla míč za sítí, poslala ho křížně zpět a za potlesku fanoušku zvedla zaťatou pěst do vzduchu.

Jediný problém při svém servisu měla znovu až ve druhém setu za stavu 4:2. Podruhé jí zahlásil rozhodčí chybu nohou, ale brejkbol odvrátila přímým bodem z podání. Švýcarka vycítila šanci, měla další dva brejkboly, ale Plíšková si pokaždé pomohla servisem. Vzápětí při podání Golubicové proměnila čtvrtý mečbol a postoupila za hodinu a jednadvacet minut.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 35 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Hurkacz (14-Pol.) - Medveděv (2-Rus.) 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Karolína Plíšková (8-ČR) - Golubicová (Švýc.) 6:2, 6:2.