Federer se zase směje. Poprvé přijde o Wimbledon, ale vrátí se

Jen pět minut jízdy od své permanentní rezidence ve švýcarském Vollerau, horském městečku s 500 obyvateli ležícím v nadmořské výšce 1500 metrů, to měl Roger Federer o víkendu na závody Světového poháru sjezdařek. Nadšený lyžař, který prý ale od roku 2008 na sjezdovky nevlezl, aby neohrozil svou kariéru, se zúčastnil lyžařského svátku v Lenzerheide jako divák. Oděn v černé mikině s kapucí a elegantním saku byl na roztrhání. Zdálo se, že skoro každá ze závodnic, která sjela dolů, ho žádala o selfíčko. A usměvavý Švýcar neodmítal.

Stejně tak se uvolil k vystoupení na kameru pro švýcarskou televizi SRF a poskytl informace o svém zdravotním stavu. „Vyšetření magnetickou rezonancí před pár týdny ukázalo vynikající výsledky, díky čemuž jsem velmi optimistický. Vstupuji do fáze, v níž již mohu přemýšlet o comebacku,“ prohlásil čtyřicetiletý Federer, jenž odehrál poslední zápas loni při Wimbledonu, kde ho ze čtvrtfinále vyprovodil Polák Hubert Hurkacz 6:3, 7:6, 6:0 a poslední sada už bolela na pohled. Osminásobný šampion All England Clubu byl zcela bezmocný a utopený v mizérii. Později vyšlo najevo, že opět prohrál boj s vlastním tělem.

„Absolvoval jsem řadu konzultací s lékaři o mém koleni, jelikož jsem se během travnaté části sezony při Wimbledonu opět zranil,“ sdělil Federer v srpnu fanouškům ve videovzkazu na Instagramu, jehož prostřednictvím ukončoval sezonu a oznamoval, že ho čeká třetí operace pravého kolena. „Čeká mě mnoho týdnů s berlemi a pak samozřejmě dlouhé měsíce bez tenisu,“ dodal.

Zdá se však, že nyní již začíná vidět světlo na konci tunelu a rozhodně by se chtěl na kurty vrátit, o čemž se zprvu pochybovalo. „Ale nějaký čas to ještě potrvá, rozhodně do konce léta, možná až začátku podzimu. Do téhle části roku směřuji svůj comeback. Už se cítím mnohem lépe, ale dva měsíce jsem chodil o berlích, takže začnu trénovat zcela od nuly. Ukázalo se, že jsem udělal správné rozhodnutí, koleno bylo po Wimbledonu opravdu špatné, ale teď už jsem na tom vážně lépe,“ uváděl věci na pravou míru.

Federer je poslední dva roky jen výjimečným hostem na tenisových kurtech. Za sezonu 2020 odehrál pouhých 6 zápasů, po Australian Open absolvoval první operaci pravého kolena a předloni v červnu kvůli komplikacím druhou. Loni se vrátil na pět turnajů, z toho na jediném prošel do čtvrtfinále (bilance 9:4). Díky částečnému zmrazení žebříčku ATP kvůli koronavirové pandemii ale stále figuruje na sedmadvacáté příčce.

Až se vrátí na okruh, bude už ale pravděpodobně zcela bez bodů. Odepíše loňské osmifinále Roland Garros, čtvrtfinále Wimbledonu. A také mu bude už jednačtyřicet let, narozeniny slaví 8. srpna.

Momentálně však působil velmi šťastně a spokojeně. A že sám se drží od lyží ještě dál lze brát jako dobré znamení. „Vždycky jsem lyžoval hrozně rychle, jezdil jsem šusem, nedělal moc oblouků. Proto jsem od roku 2008 na lyžích nestál. Říkal jsem si, že zase začnu, až ukončím kariéru. A po čtrnácti letech jsem se na sjezdovky pořád nepostavil. Mirka lyžuje, děti rovněž a i já se nemůžu dočkat, až začnu také,“ líčil.

Pro tenisové fanoušky bude nejlepší zprávou, když mistra RF ještě nějaký čas v přeskáčích neuvidí…