Djokovič kritizuje Wimbledon: Šílené! Míchání sportu a politiky je špatně

Novak Djokovič ostře kritizuje rozhodnutí All England Clubu • Reuters

„Vždycky budu odsuzovat válku a nikdy ji nebudu podporovat, protože sám jsem dítě války,“ citovala agentura Reuters Djokoviče, který v dětství zažil konflikt v bývalé Jugoslávii.

„Vím, jak vás válka poznamená. V Srbsku si všichni pamatujeme, co se stalo v roce 1999,“ přidal Djokovič. „Nicméně ani tak nemůžu podpořit rozhodnutí Wimbledonu, které je prostě šílené. Když se politika smíchá se sportem, je to špatně,“ dodal.

Představitelé Wimbledonu vyloučili ruské a běloruské reprezentanty kvůli invazi na Ukrajinu. Odůvodnili to snahou o to, aby nebyl turnaj v All England Clubu zneužit k propagaci ruského režimu.

Navíc tím následovali drtivou většinu sportovních organizací, které po únorovém útoky zakázaly Rusům a Bělorusům startovat na mezinárodních akcích. Tenis byl dosud výjimkou.

Proti rozhodnutí pořadatelů se ohradilo vedení ATP i WTA, ale i řada osobností v čele se slavnou Martinou Navrátilovou. Ukrajinští tenisté a tenistky naopak vyloučení Rusů a Bělorusů přivítali.