Wimbledon ONLINE: Siniaková padla s kanárem, Rosol bojuje. Znovu však prší

Tenisový Wimbledon začíná! I bez bodů do žebříčků jde o jeden z nejdůležitějších turnajů roku a hned do prvního dne zasáhnout čtyři Češi. Kateřina Siniaková dohrála už v 1. kole. V duelu, který přerušil déšť, nestačila na Polku Maju Chwaliňskou a podlehla 0:6 a 5:7. Lukáš Rosol, který se dostal do hlavní soutěže po pěti letech, hraje na kurtu číslo 15 proti Gruzínci Nikolozu Basilašvilimu. Českou mužskou jedničku Jiřího Veselého čeká s Argentincem Federicem Coriou druhé utkání na kurtu číslo 9. Na trojce si zahraje Marie Bouzková se sedmou nasazenou Američankou Danielle Collinsovou. Sledujte české zápasy ONLINE i postřehy tenisového experta Sportu Jana Jarocha přímo z místa.