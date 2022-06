Vyděšená Kvitová. Tlačenice, pak dětský míč na kurtu. Lekla jsem se!

Nastupovala jste na kurtu číslo 2, kde jste v minulosti už utržila několik těžkých porážek. Strašilo vás to místo?

„Na tom kurtu jsem i pár zápasů vyhrála, i když samozřejmě ty blbé vzpomínky převažují. Spíš cesta tam a zpátky na dvorec je strašná. Jak se tam lidi tlačí, každý se dotýká rameny, úplně mi z toho šla husí kůže. Nebylo to moc příjemné. Jsem ráda, že to potom ze mě spadlo. Ten kurt sám o sobě je krásný, ale prostě mi úplně nesedí.“

Na konci utkání přerušili hru, když jednomu z fanoušků na kurt spadnul dětský míč.

„To jsem se lekla. Nevěděla jsem, proč mám zastavit servis. Říkám si, co to je? To se mi ještě nikdy nestalo. Naštěstí to byl jen balón, ale měla jsem z toho zvláštní pocit.“

Jak se nakonec podařilo zlomit zápas s Paoliniovou?

„Otočila jsem to jenom tím, že jsem chtěla a nějak jsem to vybojovala. Moje hra byla špatná. Nejhorší za poslední týden. Během zápasu mě to hrozně žralo, servis mi nepsal, možná jak foukalo, tak to bylo všechno náročnější. Soupeřka nekazí. Já jsem si říkala, že by na trávě trochu kazit mohla, že by nemusela stíhat. Ale ten kurt mi nepřijde extra rychlý. Vždyť já nebyla ani jednou na síti. Byla jsem celá ztuhlá, neletělo to. Celkově náročné utkání, nic hezkého.“

Výhra se ale počítá. Navíc když je vaše první wimbledonská po třech letech.

„Fakt? To ani nevím. Ještě, že jste mi to neřekli před zápasem. Takže já už můžu slavit.“

A nebudete sama. V hráčském boxu jste měla plno.

„Jo, box žil a trpěl docela se mnou. Měla jsem dva dny bráchu s manželkou a dětmi, tak jsem ráda, že viděli tetu vyhrát. Měli nervy, prožívají to dost. Vyburcovali mě, ale musím říct, že jsem se vyburcovala i sama. Snažila jsem se rozhýbat, i když to šlo teda ztuha.“

V dalším kole vás čeká Rumunka Ana Bogdanová. Co čekat?

„Myslím, že jsem s ní ještě nikdy nehrála. Vím, jak vypadá, a myslím, že hraje agresivně. Snad už to bude jednodušší než první kolo, i když ta druhá jsou hodně podobná těm prvním.“