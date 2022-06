Šílený boj kamarádek Plíškové a Martincové: dva dny, rozpor a slzy

PŘÍMO Z LONDÝNA | Dva dny se hrálo ve Wimbledonu české derby Karolína Plíšková – Tereza Martincová. Kamarádky z Prahy se do sebe pustily v Londýně. Nerady. Vyhrála favorizovaná KP. V úterý duel přerušilo za stavu 7:6 (1), 5:5 nařízení o nočním klidu. O den později se na kurt číslo 1 vrátily na 8 minut. Loňská finalistka brala zbylé dva gamy a tím i celé utkání. Ve čtvrtek půjde do práce třetí den po sobě. Tentokrát povýší dokonce na centrkurt, sokyní jí bude domácí Katie Boulterová (začátek 14.30 SEČ).

Když Tereze Martincové píplo v pátek po wimbledonském losu oznámení na aplikaci, myslela si, že jde o chybu. Vždyť s Karolínou Plíškovou hrála v Londýně loni 3. kolo. To musí být stará data, pomyslela si. Chyba nebyla na jejím přijímači, ale v Matrixu. Proti kamarádce nastoupila potřetí, potřetí z toho na grandslamu. A potřetí prohrála. „Bohužel jsem zase natrefila na Káju, se kterou nerada hraju, protože ji mám ráda. Tím je zápas prostě ovlivněný,“ vyprávěla Martincová a do očí se jí draly slzy.

Prožila si krušné dva dny. V úterý se program táhnul tak, že už se zdálo, že české derby pořadatelé po celodenním čekání zruší. Nakonec utkání přesunuli pod střechu a umělé osvětlení kurtu číslo 1. Martincová již nechtěla duel rozehrávat, Plíšková ano. „Neshodly jsme se,“ uznala Plíšková. „Nešla jsem tvrdě proti,“ popsala Martincová.

V úterý dostaly zhruba dvě hodiny na to, aby zápas ukončily. Po jedenácté se Wimbledon nesmí hrát z důvodu rušení nočního klidu v ospalé londýnské čtvrti. Už dvanáct minut před limitem je z dvorce vyhnali. Za stavu 7:6, 5:5 pro Plíškovou. Na kurt se vrátily ve středu na osm minut. Martincová začínala podávat, což byla nevýhoda. Servis jí utekl a tím i celý zápas. „Brutální, nic takového jsem ještě nezažila,“ smutnila po šíleném zážitku.

Dvě Češky nejsou prvními ani posledními, kdo si prožil extrém. Martina Navrátilová říkává, že tenis miluje kvůli tomu, že míček neletí přes síť dvakrát stejně. Je to pestrý sport, který formuje celá řada vnějších okolností. A ty dokážou připravit naprosté skopičiny.

Snad v žádné jiné disciplíně se nemůže stát to, co se například přihodilo před měsícem na Roland Garros Marii Bouzkové. Ta ráno v Paříži vstávala s tím, že bude hrát na kurtu číslo 13 proti Lauren Davisové. Před osmou večerní napochodovala na dvorec číslo 6, kde na ni čekala Anastasia Gasanovová. Američanka se na poslední chvíli odhlásila, Ruska se do turnaje dostala jako lucky loser. A kvůli vleklému průběhu programu se přehazoval i hrací kurt. „Z WTA mi volali, že je změna soupeřky, ve tři odpoledne, takže jsem to věděla docela včas,“ řekla tehdy smířlivě Bouzková.

Své si třeba i právě ve Wimbledonu užil s rozmary hlavního rozhodčího a nasazováním zápasů Tomáš Berdych. Před osmi lety mu vystavil ve 3. kole stopku Marin Čilič v zápase, který končil na hranici regulérnosti téměř ve tmě. Bylo 21:38 londýnského času, tehdy šlo o nejpozdější konec wimbledonského zápasu v dějinách, které se píší od roku 1877. Tma byla taková, že dokonce přestalo fungovat Jestřábí oko. „Když mi to rozhodčí řekl, ptám se: Hawk eye nefunguje a my můžeme hrát dál? Prý jo. Nechápu. Proč máme my pokračovat, když ani technika v takové tmě nefunguje?“ láteřil tehdy Berdych.

A kdo ví, jak mohlo vypadat jeho kariérní resumé, nebýt další smůly a zápasu dost možná za hranicí regulérnosti. Stalo se na US Open 2012, kde ve čtvrtfinále při noční show slavně zdolal Rogera Federera a přes semifinále s Andym Murraym si chtěl proklestit cestu k ještě většímu úspěchu. K newyorskému Queensu však směřovalo tornádo, vítr dul tak mocně, že po kurtu občas létal slunečník, flašky či papírky. Berdychovo podání, jeho největší zbraň, bylo jen do počtu a Murray v sílící větrné bouři triumfoval ve čtyřech setech, ačkoliv o první přišel. „Náš sport by si zasloužil pravidlo, aby se v takovém větru nehrálo. Někdo by se nad tím měl minimálně zamyslet,“ žádal tehdy český tenista, kterého mohlo rozčilovat, že už následující zápas, druhé semifinále Novak Djokovič – David Ferrer byl za stavu 2:5 v neprospěch srbského favorita přerušený. A dvacet tisíc diváků se rychle muselo evakuovat z Flushing Meadows.

Ne tak celebrity z Murrayho Skotska - fotbalový kouč Manchesteru United Alex Ferguson a slavný herec Sean Connery. Ti zapili postup společně s Murrayho matkou Judy sklenicí vína a pak vtrhli i na tiskovou konferenci. „Do New Yorku jezdím poslední tři roky a pořád jim vysvětluju, že Skotové vymysleli svět. A dneska ještě k tomu vynalezli vítr,“ smál se Berdychovu trápení ve větru Ferguson.

Alexander Zverev letos vytvořil světový rekord v nejpozdějším finiši tenisového utkání. Na turnaji v mexickém Acapulcu končil maraton proti Američanovi Jensonu Brooksbymu pět minut před pátou hodinou ranní. Z tabulek vymazali Australian Open 2008, při němž se Lleyton Hewitt potýkal s Marcosem Baghdatisem do 4 hodin a 34 minut ráno.

Každý, kdo hraje profesionálně tenis, prostě musí počítat úplně se vším. Wimbledonské trampoty Plíškové s Martincovou ještě nebyly nic.