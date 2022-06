Soupeřovo harakiri na mečbolu. To se vidí jednou za život, žasnul Veselý

Zažil jste někdy podobnou koncovku?

„Rozhodně ne. To se vidí jednou za život.“

Za stavu 9:7 v supertiebreaku jste se šel utřít k mantinelu a vypadal jste šokovaně, když rozhodčí Carlos Ramos zahlásil konec zápasu. Vy jste si nevšiml, co se stalo?

„Právě že ne. Utíral jsem se v rohu a slyšel hlášení. Rychle jsem zdrhal k síti a rychle pryč, než si to rozhodčí ještě rozmyslí.“

Co vám letělo hlavou?

„Abych pravdu řekl, pro mě to byla spíš úleva. Ani nevím, jestli bych to dohrál. Šancí bylo tolik! Průběh byl na jednu bránu, přesto jsem prohrával 1:2 na sety. Měl jsem brejk ve druhém i ve třetím. Vlastními chybami jsem mu pomáhal. Bojoval jsem sám se sebou. Byl to takový můj psychoteror. Na trávě bych se svým podáním, které mi bohužel moc nešlo, měl vyhrát jasněji.“

O Davidovichovi se ví, že je vznětlivý, což?

„Už měl jeden warning za sprostá slova. Myslím, že v pátém setu nadával. Vím, že je trochu pošuk. Je tím známý. Bojovník, trošku beckerovský typ. Skáče rybičky, nadává...“

U sítě to vypadalo, jakoby jste se mu omlouval.

„Řekl jsem mu sorry. Cítil jsem obrovskou úlevu a štěstí, ale nechtěl jsem se nějak zvlášť radovat. Na druhou stranu to pro něj musela být dost přísná koncovka.“

Do třetího kola grandslamu jste postoupil po třech letech a znovu na Wimbledonu, vašem jasně nejlepším turnaji.

„Kdyby to bylo kdekoli jinde, řekl bych, že neskutečné. Tady jsem byl už dvakrát ve čtvrtém, dvakrát ve třetím kole. Jsem rád, že na Wimblasu dokážu stabilně podávat výkony, které mě dostanou do dalších kol. Poslední měsíce byly hodně těžké hlavně po zdravotní stránce. Natrhnul jsem si úpon ve stehně, po euforii v Dubaji přišla totální stopka a nebylo kde se chytit. Až tady to přišlo. Že tady nejsou body, je obrovská škoda.“

A stopkou nemusí být v pátek ani Američan Tommy Paul, že?

„Je nepříjemný na každém povrchu, hraje velice inteligentní tenis. Budu muset podávat, mít převahu, tlak. A nenechat ho tvořit. Vždycky jsme hráli těžké boje a jak jsem mu povolil převzít iniciativu, špatně se mi z toho dostávalo.“