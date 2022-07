Pevné nervy, Marie. Tak ráda vytáčím soupeřky, hlásá Džabúrová před bojem

Ty dvě se potkaly jen jedinkrát, shodou okolností před dvěma týdny na wimbledonské generálce v Eastbourne. Kurt nepatřil jen jim, sedmadvacetiletá Džabúrová dělala parťačku Sereně Williamsové při čtyřhře a česko-španělský pár Bouzková, Sara Sorribesová přemohly po dramatu 2:6, 6:3, 13:11.

„Znám ji velmi dobře. Milá dívka. Když hrála se Serenou, byla to velká zábava,“ líčila Bouzková, zatímco Džabúrová vzpomínala, jak americkou legendu pozvala domů do Tunisu a ta ji na oplátku povzbuzovala. „Dala mi pár tipů. Když si ona myslí, že jsem dost dobrá hráčka na to, abych zvítězila na grandslamu, musím tomu věřit i já. A o to se teď pokouším,“ hlásá Tunisanka, jež má opticky otevřenou cestu do finále – pokud porazí 66. hráčku světa Bouzkovou, půjde na lepší z dvojice německých překvapení Julii Niemeierovou (97. na WTA) či Tatjanou Mariaovou (103.).

Patří mezi temperamentní tenistky. Je spontánní, ráda se na kurtu předvádí a ukazuje coby velká fotbalová fanynka Realu Madrid a Cristiana Ronalda vytříbenou kopací techniku. „Jsem trochu showmanka, navázat kontakt s diváky je pro mě důležité,“ tvrdí Džabúrová, po Ize Šwiatekové letos jasně nejlepší hráčka sezony. Zápasovou bilanci má výstavních 34:9, tituly brala na antuce v Madridu a nedávno na trávě v Berlíně. Na zeleném neprohrála už devět utkání za sebou.

Patří k populárním hráčkám u fanoušků i mezi kolegyněmi v tenisové šatně. Ale jen do té doby, než ji potkají na kurtu. „Vím, že od ní musím čekat všechno. Jednou se vzteká, pak se raduje. Je trošku herečka, klidně si zavolá ošetření, aby vás rozhodila,“ zhodnotila ji Karolína Plíšková po vzájemném střetu na US Open 2019.

Od té doby Džabúrová vystoupala žebříčkem, své zlozvyky mírní. Co se však nemění, je styl chameleona, kterým frustruje soupeřky. Už loni s ním došla do čtvrtfinále Wimbledonu. „Je jedna z nejtalentovanějších na okruhu, má tak šikovnou ruku! V zásadě umí cokoli, velmi dobře mixuje hru a používá hodně kraťasů. Její hra musí lidi bavit,“ prohlásila Bouzková o rodačce z Ksar El Hellar.

Ta pro ni měla jen slova uznání. „Je skvělé vidět Marii vítězit, je taková bojovnice. Na kurtu je všude a určitě mi připraví těžký zápas. Ale taky vím, že můj tenis jí bude vadit,“ usmála se Tunisanka, v jejíž zemi není jediný travnatý kurt. A přitom na zeleném tak umí, jelikož na trávě víc než kde jinde využívá svou kouzelnou ruku. „Vím, že holky se mnou hrají nerady, protože netuší, co čekat. Můžu do míčku pořádně praštit, ale taky použít slice, kraťas. Nikdy nevíte, jaký balónek vám přiletí a to je nepříjemné. Mně by to taky vadilo. Vidět soupeřky, jak je můj tenis vytáčí, je můj koníček,“ směje se Džabúrová.

Vydrží favoritce úsměv i po čtvrtfinále, které proběhne v úterý odpoledne jako druhý zápas dne na centrkurtu (začátek programu 14.30 SEČ)?