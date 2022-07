INSIDER o Wimbledonu: Bouzková ví, že musí víc útočit. Kyrgios favoritem

Marie Bouzková došla z českých singlistek na Wimbledonu nejdále, kromě senzační hry učarovala All England Club nekončícím úsměvem a potvrdila, že je jednou z nejoblíbenějších hráček na okruhu. Co musí udělat, aby se do závěrečných fází grandslamů probojovávala častěji? Nejen to jsme probrali ve videopořadu Tenisový Insider s redaktorem deníku Sport Janem Jarochem, který přináší turnajové zpravodajství přímo z Londýna. Kromě toho jsme se zastavili u lišáckých podání spodem z dílen Nicka Kyrgiose, jenž je teď největším favoritem na titul, a Kazacha Alexandera Bublika, ten pro změnu takto zvládl šestkrát zaservírovat během jednoho gamu. Více ve VIDEU.