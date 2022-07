Velké finále: Djokovič ještě Kyrgiose neporazil. Nesnášeli se, co se změnilo?

Není to tak dávno, co se finalisté letošního Wimbledonu nemohli ani cítit. „Už vám k němu nic říkat nebudu,“ naježil se Novak Djokovič na novináře během Australian Open 2021, když byl konfrontován s výtkami Nicka Kyrgiose. Ten srbského vládce peskoval za chování během covidové pandemie slovy jako vrták a hodně podivná jednička. „Jemu jde jen o to, aby získal pozornost,“ zlobil se Djokovič.

Až v neděli v 15.00 českého času oba vkročí na wimbledonský centrkurt, bude to již ve zcela jiné atmosféře. „Každý ví, že jsme se zrovna nemuseli. Ale stali se z nás dobří přátelé,“ podotkl Kyrgios, který použil anglické slovo ´bromance´. „Tak bych tomu ještě neříkal, ale je fakt, že od letošního ledna vycházíme o mnoho lépe,“ usmál se Djokovič.

Kyrgios se za Djokoviče postavil, když mu bylo nejhůř. V Austrálii ho umístili do detenčního hotelu, soudili a pak deportovali. Ač ho melbournský grandslam pozval na výjimku, jelikož prodělal covid v poslední době, stal se Srb psancem. A k překvapením všech to byl právě Kyrgios, kdo se ho snad nejhlasitěji zastal. „Moc hráčů to veřejně neudělalo, vážím si ho za to,“ prohlásil v sobotu Djokovič. A Australan prozradil, jak si vyměňují vzkazy po sociálních sítích a již během týdne mu Srb vzkazoval: „Rád bych se s tebou viděl ve finále“.

Oba mají, co chtěli. Kyrgios se do finále dostal bez boje po odhlášení zraněného Rafaela Nadala. Povzdechl si, že takhle si to nepřál. Přemítal, jak mu skoro čtyři volné dny v turnaji rozhodí herní rytmus. A přiznal, že síla okamžiku, se mu dostává pěkně pod kůži. „V noci na pátek jsem spal snad hodinu, tolik se mi toho honilo hlavou.“

V 27 letech je Kyrgios nováček v grandslamovém finále. Kontrast nemůže být větší, vždyť vyrukuje proti rekordmanovi, který si titulový zápas na grandslamu zahraje po dvaatřicáté. „Může to být moje výhoda, ale Nick není někdo, kdo by trpěl přehnanou trémou,“ myslí si o osm let starší Djokovič.

I pro něj nabízí zápas jedno poprvé… Musí se poprvé v kariéře pokusit přemoci Kyrgiose. Australan nad ním vede ve vzájemné bilanci 2:0, což je naprostá anomálie. Pouze on a český dlouhán Jiří Veselý tohle o sobě mohou říkat.

Kyrgios Djokoviče dvakrát zdolal v rozmezí jednoho měsíce sezony 2017. Nejdřív na betonovém turnaji v Acapulcu 7:6, 7:5, pak na stejném povrchu v rozžhaveném Indian Wells – 6:4, 7:6. Bělehradský rodák tehdy nebyl v plné síle, zranění pravého lokte, s nímž později musel na operaci a kvůli kterému vynechal půl roku, se mu horšilo. Navíc se hovořilo o jeho problémech v soukromí.

Dnes je zpět na vrcholu sil. Ve Wimbledonu neprohrál 27 utkání za sebou, jde si pro sedmý titul z All England Clubu, čímž by vyrovnal Peta Samprase a na jeden pohár se přiblížil rekordmanovi Rogeru Federerovi.

„Jsem si vědom, že čas letí. Každý grandslam je pro mě v sázce mnoho. Nevím, kolik takových šancí ještě budu mít,“ prohlásil Djokovič, jenž stále není očkovaný a pokud se nezmění v USA na poslední chvíli pravidla, nebude se moci zúčastnit US Open, které startuje koncem srpna.

Sen o vytvoření dějinného rekordu, na který momentálně ztrácí dva tituly (Djokovič 20 – Nadal 22), se zdá momentálně komplikovaný. Letošní Wimbledon prostě potřebuje stůj co stůj.

Také však ví, jak silný soupeř na něj číhá. Kyrgiosův servis je zvlášť na trávě zničující, má dost sebevědomí i umu na to, aby zvládl velké věci. A momentálně do nich má i chuť, tu klíčovou přísadu, kterou hledá celou kariéru. Pryč jsou jeho flámy po hospodách během turnaje, teď prý popíjí heřmánkový čaj a hotoví se k největší bitvě kariéry. „Myslím, že můžeme čekat pěkný ohňostroj,“ předvídá Djokovič.

Ještě před rokem by na sebe hleděli přes síť asi nevraživě, teď se však čeká zápas plný respektu, v němž mají nejhlasitěji mluvit jejich údery.