Mladičká Češka (12) ve Wimbledonu: má skvělou paměť, táta byl fotbalista

Co se týče focení, je Veronika Sekerková stejná jako její vrstevnice. Když má zapózovat na novinářské terase, aby byly dobře vidět travnaté kurty v pozadí, ošívá se. Pak zkontroluje výsledek. „V obličeji mám stín, tak ještě jednou,“ zavelí rázně dvanáctileté dítě.

Dost možná je nejmladší Češkou, která kdy nastoupila k zápasu v All England Clubu. Wimbledon letos pořádá první ročník turnaje pro mládežníky do čtrnácti let, kteří se museli kvalifikovat. Sekerková to zvládla na červnovém turnaji v Roehamtponu, nedalekém dějišti wimbledonské kvalifikace. A to hrála na trávě vůbec poprvé. Coby nejmladší ze všech se ocitla v šestnáctihlavé konkurenci nejtalentovanějších dívek ze všech koutů světa - Austrálie, Mexika, Japonska, Británie, Francie, USA či Argentiny. „Všichni, co jsou tady, jsou ročníky 2008. Verče bude teprve v září třináct, takže rozdíl je skoro rok a tři čtvrtě. Ale ona je na to zvyklá,“ vypráví její táta Ivo, někdejší fotbalista, který patřil i do kádru exligových Blšan.

Dcera má našlápnuto, aby tátovy sportovní výsledky překonala. V evropském žebříčku do čtrnácti let je sedmá, ve své kategorii první. Loni na podzim vyhrála na Mallorce neoficiální mistrovství Evropy dvanáctiletých v akademii Rafaela Nadala. „Tohle a Wimbledon jsou zatím moje největší úspěchy,“ představuje se Veronika.

Je v tréninku, aby z ní vyrostla další česká profesionálka. Už od deseti má svého kondičního kouče, zastupuje ji agentura Sport Invest, denně sportuje dvě až tři hodiny. Hodinu před školou a další fáze po ní. Na Štvanici, kde se o ni střídají trenéři Petr Vaníček, Pavel Zádrapa či Jaroslav Jandus, potkává Markétu Vondroušovou či Karolínu Muchovou. Ráda by se jim v budoucnu vyrovnala. „Bavilo by mě hrát do pětadvaceti. Potom už ne. Pak bych chtěla dělat něco normálního,“ rýsuje si plány. „Když Ashleigh Bartyová letos ohlásila konec, říká Verča: Ta mi čte myšlenky,“ dává k dobru historku táta Ivo. Nad poznámkou, že stačí vyhrát pár grandslamů a stát se světovou jedničkou jako Australanka, se oba zástupci rodiny Sekerkových usmějí. Proč ne?

Trenéři její tenis přirovnávají ke stylu Martiny Hingisové či Barbory Strýcové. „Hraje atypicky, ne jen forhend a bekhend. Má hodně variability, změn rytmu, což ve velkém tenise není moc vidět,“ popisuje táta. Veronika chodí na bilingvní školu v Lysolajích, hovoří výborně anglicky a francouzsky. A učí se skvěle. „Nejsem šprtka,“ brání se rýpnutí. „Verča má ještě ke sportovnímu talentu i fotografickou paměť, všechno si hned zapamatuje. Myslím, že jí to pomáhá i v tenise. Soupeřku si vždy už v rozehrávce okoukne a ne nadarmo se o ní říká, že hraje hodně to, co druhé vadí. To je její doména,“ líčí Ivo Sekerka s tím, že má mít dosud velmi útlá Veronika jednou 172 až 176 centimetrů. „Ideální postava na tenis,“ soudí muž, jenž pracoval pro FAČR a dnes dováží vína z Francie.

Jeho dcera zatím chodí do školy na běžnou prezenční docházku, vše však směřuje k dálkovému studiu. Od třinácti bude moci objíždět akce ITF, už letošní prázdniny má našlapané. Z Wimbledonu vyrazí na turnaj do Francie, pak na mistrovství Evropy v Mostě, následují podniky v Německu a Belgii.

Ve Wimbledonu včera Sekerková odehrála první zápas proti čtrnáctileté Britce Isabelle Brittonové. Vyšší a urostlejší soupeřka na hezky zaplněném kurtu číslo 4 nakonec slavila díky vítěznému supertiebreaku 6:2, 6:7 (5), 10:5. Dvanáctiletou Češku ještě čekají dva zápasy ve čtyřčlenné skupině, z níž jen vítězka postoupí do semifinále.