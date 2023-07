Berdych u kurtu, trénink s Djokovičem. Učím se od nejlepších, těší Lehečku

První výhra kariéry na Wimbledonu. Je speciální?

„Každý grandslam je speciální. A Wimbledon? Snad ještě trochu víc. Hodně cenná výhra. A dobrá úroveň tenisu. První kola jsou nevyzpytatelná, soupeř na trávě umí zahrát. Favoritem jsem byl ale já a zvládnul jsem to. I díky tomu, že jsem se líp popasoval s přerušeními, vždyť jsme na kurt nastupovali třikrát.“

Což evidentně vadilo víc soupeři.

„Také si myslím. Za stavu 4:4 v prvním setu jsem na něj po návratu hned vletěl. Využil jsem toho, že mohl být trochu tužší po pauze.“

Co jste dělal o pauze v šatně?

„Pro mě je důležité něco sníst, doplnit energii. Pokud je pauza delší, dát si rychlou sprchu a převléct se do suchého oblečení. Je to nevyzpytatelné. Ale důležitá je intenzivní rozcvička, abych na kurtu byl schopen od prvního míče předvést maximum.“

Poprvé vás na grandslamu doprovází mentor Tomáš Berdych, zdejší finalista z roku 2010. Jak velká je to pomoc?

„Už dřív jsme si říkali, že by bylo fajn, kdyby na nějaký turnaj na trávě odjel. Minulý týden jsme strávili přípravou na Wimbledon a tento týden jsme rozjeli naplno. Párkrát už tu byl a pár zápasů tu vyhrál, takže nám určitě má co přinést. Bavili jsme se, hodně jsme se připravili a ladili detaily. Jak pracovat nohama, kdy zvolit jaký úder. Pomáhal mi se servisem. Odvedli jsme dobrou práci a teď uvidíme, co z ní tento týden vytěžíme. Hru z tréninků jsem přenesl do zápasu.“

V minulosti jste ocenil Berdychovy kontakty, díky nimž vám zařídil tréninky s velkými hvězdami. Platilo to i teď?

„Trénoval jsem tu se Zverevem, Tiafoem, opět s Novakem. Je důležité učit se od nejlepších, i když už s takovými jmény trénuji celkem často a zvykl jsem si.“

Jak jste obstál na trávě proti Djokovičovi?

„Dostal jsem lekci, připravil mě na tvrdou realitu travnatého tenisu. Prohrál jsem 4:6, 0:4. Když ve druhém setu nastavil svoji travnatou dominanci, to se nedalo. I tak vám takový tréninkový zápas hodně dá. Když se trochu soustředím, jak na kurtu funguje, jaké míče hraje, tak se z toho dá dost naučit. Můžu formovat svou hru podle toho, jak hraje ten nejlepší z nejlepších.“

Zahrál jste si na trávě i s Berdychem?

„Ano, minulý týden asi třikrát. Ne body, ale různá cvičení. A taky mě rozehrává na zápasy, pořád má perfektní úroveň.“

Jakou úroveň čekat od 2. kola s nasazeným Argentincem Franciscem Cerundolem, světovou devatenáctkou?

„Známe se slušně, jednou nebo dvakrát jsme spolu trénovali. Myslím, že to bude dobrý zápas, který bude mít dost výměn. Vyskočil za poslední dva roky nahoru. Jak dokázal v Eastbourne (získal titul), umí hrát i na trávě. Věřím, že když se budu držet své taktiky a budu se opírat o dobrý servis, tak mám rozhodně šanci.“