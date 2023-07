Ukrajinka dál nepodává ruku. V Paříži bučení na ni, v Londýně na Bělorusku

Válka po ruské invazi na Ukrajinu trvá už více než rok, a tak trvá i malý protest ukrajinských hráčů proti těm (bělo)ruským. V tenise mohou nastupovat a občas se tak zkrátka potkají s občanem země, kterou jejich diktátor Vladimir Putin napadl.

Elina Svitolinová protestuje tím, že po takových zápasech soupeřce nepodá ruku. Na Roland Garros měla na sokyně velkou smůlu. Z pěti, proti kterým nastoupila, třikrát končila zápas bez tradičního tenisového pozdravu u sítě. Narazila postupně na Rusky Annu Blinkovovou a Darju Kasatkinovovou, ve čtvrtfinále jí vystavila stopku Běloruska Aryna Sabalenková. Na podání ruky nedošlo a na Svitolinovou se v Paříži sneslo bučení.

„Pořadatelé už by měli vydat na veřejnost prohlášení, že mezi ruskými, běloruskými a ukrajinskými hráči nedojde k podávání ruky,“ vyzvala osmadvacetiletá Svitolinová.

V Londýně se fanoušci na tribunách zachovali jinak než ve Francii - naopak vybučeli Bělorusku. Hodně lidí však kriticky přistupuje i ke gestu Svitolinové zrovna vůči Azarenkové, která hned po vypuknutí války v minulém roce prohlašovala, že je znechucená a válečný konflikt odsoudila.

„Respektovala jsem její rozhodnutí. Nic, co bych udělala, by nebylo správné. Ale zareagovala jsem tak, jak jsem cítila, že to bude s respektem vůči ní,“ řekla Azarenková na tiskové konferenci.

Nicméně se jí nelíbí, že tohle téma se řeší víc než samotný zápas. „Potřesení rukou není životměnící konverzace. Pokud o tom pořád chcete mluvit, dělejte z toho velkou věc a titulky článků,“ opřela se do přítomných novinářů. „Myslím, že to byl krásný zápas, ale jestli se lidé budou zaměřovat na podání ruky a bučení publika, docela opilého ke konci zápasu, je to ostuda,“ pustila se i do diváků v All England Clubu.

Azarenková ve wimbledonské dvouhře skončila, ale ještě pokračuje po boku Beatriz Haddadové Maiové ve čtyřhře. Svitolinovou čeká čtvrtfinále proti světové jedničce Ize Šwiatekové z Polska.