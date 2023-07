Máma Vondroušové prozradila: Psala s předstihem, že se chystá jít na bál

Na startu tenisového svátku panoval v rodině Markéty Vondroušové jen mírný optimismus. „Jelikož Maky odjížděla s myšlenkou, že trávu nemá ráda a vůbec to na ní neumí, doma jsme se radovali už z postupu přes první kolo. Vše, co se začalo dít dál, pro nás byla obrovská nadstavba,“ líčila matka tenistky. Postup do finále a triumf nad Uns Džábirovou měl již pohádkovou příchuť. „Velký emocionální trip, velká síla. Ještě jsem to nevstřebala,“ přiznala Jindřiška Anderlová.

V sobotu odpoledne patřila mezi první gratulanty. „Napsala jsem jí, že je to neskutečné a že tomu nemůžu uvěřit. Ona mi napsala něco podobného, byla tam srdíčka, plačící smajlíci. Pak nám zmizela z dosahu, měla tiskovky a další povinnosti,“ popisovala Anderlová. Telefonát s dcerou proběhl až večer, když už v pronajatém domě v Londýně i v Sokolově probíhaly oslavy.

„Pevně doufám, že ji úspěch nezmění. V pondělí jsem na ni obdivně koukala, když přišla k nám domů s wimbledonským talířem. Jako obyčejná holka si sedla na gauč. Pořád na ni koukám a říkám si: Pane bože, to je moje dítě a teď se tohle stalo,“ usmála se Anderlová, bývalá volejbalistka.

Když bylo Vondroušové deset let, chtěla po vzoru matky začít koketovat s hrou nad vysokou sítí. „Tehdy mi zcela vážně říkala: Mami, já bych ještě chtěla hrát ten volejbal. Jenže to v té době vypadalo, že se tenis opravdu naučí. Říkala jsem, to už bychom asi nezvládli. Ona chtěla hrát všechno, co viděla. Bylo těžké jí vysvětlit, že asi všechno nedokážeme skloubit,“ vzpomínala.

Sázka na tenis byl trefený jackpot, Vondroušová se v sobotu stala třetí českou vítězkou Wimbledonu. „Markéta na to měla povahu od malička, možná to k tomu směřovalo. Samozřejmě se nám to ale všem jevilo jako nedosažitelný cíl,“ řekla Anderlová.

Před čtyřmi lety se vypravila na finále Roland Garros, které skončilo jasnou porážkou s Ashleigh Bartyovou. „V Paříži jsem se necítila dobře, říkala jsem, že to byl jeden z nejhorších zážitků v životě, byť se to někomu zdá komické. Ale pro mě to bylo opravdu hodně traumatizující, zejména proto, že jsem máma a vím, jaké emoce potom prožívá. Smutek, který měla v Paříži, byl tehdy obrovský,“ prozradila Anderlová.

Další velký úspěch přišel o dva roky později, kdy se Vondroušová probojovala do finále Her v Tokiu. Japonská mise ale měla prazvláštní příchuť. „Olympiádu jsem nesledovala vůbec. Bylo to na mě silné kafe z důvodu, že už dopředu nebyla podporovaná. Bylo to postavené tak, že vzala místo Káje Muchové. Ona tam odjížděla opravdu v obrovském stresu. Jako rodina jsme ji přemlouvali, aby se olympiády zúčastnila, protože říkala, že tam nepojede,“ prohlásila Anderlová.

„Finále jsem strávila pod peřinou, schovala jsem se a dělala, že neexistuju. Jen jsem snímala skóre.“

Do třetice všeho dobrého. Vondroušová ve Wimbledonu přehrála tuniskou soupeřku a mohla začít slavit největší úspěch kariéry. Její máma u toho ale nebyla. „Tentokrát jsem si řekla, že to musíme vzít za jiný konec a zkrátka nepojedu. Přišla nabídka po semifinále, ale ráda jsem zůstala doma,“ řekla.

Pár let navíc, déšť, ale i zranění mi nakonec pomohlo. Vondroušová se vrací k Wimbledonu Video se připravuje ...

Z chování dcery však i na dálku vycítila, že se něco mimořádného může podařit. „Měla jsem pocit, že je na to připravená. Když jsem se jí předem ptala, kdy přiletíte, říkala: Mami, v neděli je ten bál. A já jsem si říkala: Ale ten je asi jen pro vítěze. Další otázky jsem nepokládala, v duchu mi ale jelo, že asi ví, že to vyhraje, když se na bál chystá jít,“ prozradila Anderlová.

Z její dcery se tak stala členka slavného All England Clubu. „Opravdu jsem už nějakou dobu cítila, že dospěla tak, že by se šampionkou mohla začít stávat.“

Když v pondělí dceru mohla konečně obejmout, přichystala jí jedno z nejoblíbenějších jídel. „Na palačinkách jede v podstatě celé dětství. Musejí být s nugetou a jahodovou marmeládou pěkně na půl. Tohle byl její nápad, myslela jsem, že udělám něco jiného, ale přišla zpráva a poprosila mě o palačinky. Umím je už hrozně dobře, protože je mám za ty roky strašně naučené,“ smála se Anderlová.

Ve sportovní rodině budou oslavy ještě pár dnů pokračovat. A vítězka Wimbledonu bude k vidění i ve svém rodném městě. „Ve středu jsme městu Sokolov přislíbili, že se tam Markéta s trofejí otočí, protože tam má opravdu hodně příznivců, kamarádů, spolužáků i rodinu. A další oslavu plánuje s kamarádkami,“ uzavřela Anderlová.