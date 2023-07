Strýcová po návratu o titulu a konci kariéry: Rozloučím se na US Open

Česká šampionka ze čtyřhry na letošním Wimbledonu na tiskové konferenci po návratu do Prahy přiznala, že na konci kariéry titul z All England Clubu nic nemění. Hodlá dodržet plán: rozloučit se s českými fanoušky na turnaji v Praze a jejím posledním vystoupením bude letošní US Open. Mluvila o finálovém dni, úspěšných juniorech i o tom, jak je těžké skloubit profesionální hraní s výchovou syna Vincenta. Vítězný pohár s sebou neměla, protože zůstal v Londýně a organizátoři jí ho teprve pošlou.

„Dobrý den. Čauves,“ zdravila při vstupu do sálu Barbora Strýcová přítomné novináře a juniorské šampiony – vítězky ženské čtyřhry Alenu Kovačkovou a Lauru Samsonovou a Jakuba Filipa, jenž ovládl mužskou juniorskou čtyřhru s italským partnerem, kteří ještě před Strýcovou na tiskové konferenci přijali gratulace a mluvili o svém úspěchu.

Právě je Strýcová také pochválila. „Pro mě jako sportovce to bylo neuvěřitelné v tom, že jsem se chystala na svůj zápas a sledovala, jak hrají finále holky (pozn. kromě deblistek Samsonové a Kovačkové byla ve finále dvouhry Nikola Bartůňková). Je to motivující, že tam nástup těch mladých je.“

Strýcová se s českými fanoušky rozloučí na domácím turnaji Livesport Prague Open, který pořádá právě tenistčin klub Sparta. O konci rovnou po titulu z All England Clubu tzv. „na vrcholu“ neuvažovala a chce dodržet svůj plán. „Jsem ráda, že mám úspěch z Wimbledonu, ten je pro mě speciální, ale loučit se budu na US Open,“ dodala vítězka čtyřhry v All England Clubu z let 2019 a 2023.

Tiskové konference se zúčastnil také předseda NSA Ondřej Šebek, prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka a ředitel TK Sparta Praha Miroslav Malý.