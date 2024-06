Zranění Vondroušové: pozitivní prognóza, o Wimbledon (snad) nepřijde

Markéta Vondroušová po postupu do čtvrtfinále Roland Garros • ČTK / AP / Jean-Francois Badias

Markéta Vondroušová zvládla souboj se Srbkou Danilovičovou a na Roland Garros postoupila do čtvrtfinále • ČTK / AP / Jean-Francois Badias

Široký úsměv Markéty Vondroušové po postupu do čtvrtfinále Roland Garros 2024 • Profimedia.cz

Zranění Markéty Vondroušové, které utrpěla ve čtvrtek během osmifinálového zápasu na trávě v Berlíně proti Rusce Anně Kalinské, se nejeví tak vážné, aby wimbledonské šampionce zabránilo v pokusu o obhajobu titulu. Čtyřiadvacetiletá tenistka má podle prvního vyšetření v Německu lehce poškozené pouzdro pravého kyčelního kloubu a o víkendu ji v Praze čeká magnetická rezonance, která má povahu zranění určit definitivně. Pro web iSport.cz to uvedl trenér Petr Vaníček, jenž tenistku v Berlíně doprovázel.

„Vypadá to, že má trošku poškozené pouzdro kyčelního kloubu. Ale není to nic zásadního. V Německu ji viděl fyzio, teď se musí chvilku počkat a v sobotu nebo v neděli půjde na magnetickou rezonanci, kde se vše ukáže,“ uvedl Vaníček, který se s tenistkou v noci vrátil do Prahy.

Rozhodně vyloučen je start Vondroušové příští týden na další travnaté prověrce v německém Bad Homburgu, který zvažovala. K prvnímu zápasu ve Wimbledonu by měla nastoupit coby obhájkyně na centrkurtu All England Clubu v úterý 2. července od 14.30 hodin. Soupeřku se aktuální světová šestka dozví při losu, jenž proběhne v pátek 28. června dopoledne. „Wimbledon by měl klapnout, prognózy jsou pozitivní,“ sdělil trenér Petr Vaníček.

Vondroušová v Berlíně podklouzla v devátém gamu utkání s Kalinskou, když se za stavu 5:3 chystala při svém podání doservírovat úvodní sadu. Během split stepu, tedy lehkého poskočení před úderem, jí na trávě podjela levá noha a pravou si při pádu zkroutila v nepřirozeném úhlu. Po ošetření se vrátila ještě na kurt, ale když otřesená a handicapovaná v pohybu prohrála osm z příštích devíti výměn, za stavu 5:5 přišla Rusce na druhou stranu sítě podat ruku.

Česká tenistka není jediným prominentním jménem, které má před Wimbledonem problém. Start na rozlučkovém Wimbledonu je v ohrožení pro domácího dvojnásobného šampiona Andyho Murrayho, jenž si při turnaji v Queensu poranil záda. Po pádu tamtéž má zraněné koleno další britský reprezentant Daniel Evans.