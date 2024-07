Vondroušová obhajuje Wimbledon. Ale přišla o auru vítězky, píší v Anglii

PŘÍMO Z LONDÝNA | Stěží ji bude obklopovat aura wimbledonské šampionky, až půjde v úterý na centrkurt, píše britský deník The Independent o Markétě Vondroušové a rozpačité sezoně 2024. Její loňský triumf z All England Clubu, historicky první v podání nenasazené tenistky, je brán jako chyba v Matrixu, která se nemůže opakovat. Pětadvacetiletá Češka však vyléčila zranění pravé kyčle a je připravena hájit trůn. Byl by to výjimečný počin, ve třetím tisíciletí se to zdařilo jen sestrám Williamsovým.