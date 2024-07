Wimbledon ONLINE: Český den na centrkurtu! Do akce jde i obhájkyně

Tři čeští tenisté zabojují v úterý o postup do 2. kola Wimbledonu na centrálním dvorci. Jako první půjde na největším kurtu v All England Clubu do akce obhájkyně titulu a nasazená šestka Markéta Vondroušová, která se utká od 14:30 SELČ se Španělkou Jessicou Bouzasovou. Po ní se představí Vít Kopřiva, jenž bude čelit vítězi 24 grandslamů Novaku Djokovičovi ze Srbska. Program na centrkurtu by měl uzavřít duel Tomáše Macháče s domácím Britem Andym Murraym. V akci se představí také tři další české tenistky. ONLINE přenosy ze všech zápasů můžete sledovat na webu iSport.cz.