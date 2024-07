Jaká Mirra?! Jak nemocná Fruhvirtová poslala zázračnou Rusku do stínu

Pak však přišla sezona 2023 a s ní velký průlom Andrejevové. Kolem české rivalky se v žebříčku prohnala jako šinkanzen a vzala jí velkou část pozornosti. Loni ve Wimbledonu proletěla do osmifinále, v patách jí při tom byly kamery Netflixu. Po roce se tyto dvě nejmladší hráčky elitní stovky potkaly ve vstupním kole travnatého grandslamu, třaskavém a pikantním.

Andrejevová do něj vstupovala jako 24. nasazená a čerstvá semifinalistka Roland Garros, kam se Brenda (aktuálně 88.) ani nekvalifikovala. „Myslím, že hodně lidí na tenhle duel čekalo,“ prohlásila Fruhvirtová na tiskové konferenci, kde ji doprovázel agent IMG Marijn Bal, dlouholetý pomocník Petry Kvitové. „Myslím, že o téhle holce budete v příštích letech hodně psát,“ mrknul spiklenecky na české novináře.

Při wimbledonském debutu zapsala Fruhvirtová jednu z největších výher kariéry (1:6, 6:3, 6:2), byť sama ji tak nazývat nechtěla. Faktem však zůstává, že žebříčkově lepší hráčku ještě v kariéře neporazila. A ještě k tomu připočtěme dramatické okolnosti, které ji provázely.

Před pár dny v Londýně onemocněla, na kurtu se jí točila hlava, zalehlo jí ucho. Rychle prohrávala 1:6, 0:3. „Už jsem chtěla skrečovat, protože jsem cítila, že už to nejde dál. Pak jsem si ale řekla, že to je grandslam, který se nevypouští a vydržím, dokud nepadnu,“ líčila mladá slečna, jež se během zápasu několikrát nechala ošetřovat a do očí se jí draly slzy.

Také však věděla a pamatovala si, že hra Andrejevové jí vyhovuje. „Protože moc neútočí. A když se člověk necítí v nebezpečí, tak se hraje líp. Když jsem viděla los, říkala jsem si, že to je pro mě lepší než mít ženskou starší než já,“ podotkla s tím, že s o dvanáct dní mladší ruskou rivalkou, jež má taktéž starší sestru profesionální tenistku, nemá žádný vztah. „Vůbec se nebavíme, neznáme se.“

Jejich konverzace na kurtu však vypadala následovně. Od stavu 0:3 ve druhé sadě získala Fruhvirtová šest gamů za sebou a Andrejevová se po prohraném setu vzteky mlátila pěstí do stehna. V zápase ne zrovna extra kvality, z něhož vzešla česká vítězka, která udělala 42 nevynucených chyb a jen 21 vítězných úderů, vypadaly obě hráčky na svůj nízký věk.

Když Brenda proměnila ve třetí sadě mečbol a vysvobodila se z utkání, během kterého podle vlastních slov jen přežívala, utíkala se podělit o radost s maminkou Martinou a trenérem Adamem Blechou. S šestadvacetiletým mladíkem absolvuje první turnaje, je z dlouhé řady koučů, které sestry Fruhvirtovy vedle doprovodu rodičů stále točí.

„Hodně bych si přála mít někoho stálého, ale zatím jsme neměli úplně štěstí na nějaké dobré trenéry, kteří by s námi byli dlouho. A už jsem si tak nějak zvykla,“ pokrčila rameny Brenda s vědomím, že v tak mladém věku pro ni není trenérská centrifuga žádoucí.

Extrémně prospěšná je však první wimbledonská výhra a druhá grandslamová v kariéře. Ještě loni brázdila menší turnaje ITF, vyhrála jich hned sedm se zápasovou bilancí 49:9. Letos hraje již téměř exkluzivně s nejlepšími na okruhu WTA a přechod je to komplikovaný, byť její sezonní bilance 15:9 nezní vzhledem k množství zranění a nemocí vůbec zle.

V dalším kole se tvrdým tréninkovým drilem zocelená slečna pokusí porvat s Paulou Badosaovou. Opět nebude favoritkou, znovu ale půjde bojovně za překvapením, i kdyby měla na kurtu padnout.