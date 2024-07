Wimbledon ONLINE: Murray se odhlásil, Macháče čeká Belgičan

Čeští tenisté bojují v úterý o postup do 2. kola Wimbledonu i na centrálním dvorci. Jako první půjde na největším kurtu v All England Clubu do akce obhájkyně titulu a nasazená šestka Markéta Vondroušová, která se utká se Španělkou Jessicou Bouzasovou. Po ní se představí Vít Kopřiva, jenž bude čelit Novaku Djokovičovi ze Srbska. Tomáš Macháč měl hrát proti Andymu Murraymu, britská legenda se ale nakonec odhlásila a bude hrát jen čtyřhru. Macháčovým soupeřem bude Belgičan David Goffin. ONLINE přenosy ze všech zápasů můžete sledovat na webu iSport.cz.