Macháč po obratu: Dal jsem tomu korunu. Finiš prý zvládl jak Djokovič

Tomáši, jak se otáčí na trávě z 0:5 v pátém setu?

„Řekne se to jednoduše, ale hůř udělá. Věřil jsem, že to dokážu. Samozřejmě, kdyby zahrál skvělý game na servisu, tak by se nedalo nic dělat. Na trávě speciálně. Využil jsem toho, že nebyl úplně stoprocentní, na což jsem spoléhal. Sice mi nevyšel začátek pátého setu, ale přišlo mi, že jsem nehrál vůbec špatně. Jemu se to spíš všechno dobře sešlo.“

Takže jste se v tu chvíli neviděl venku z turnaje?

„Upřímně, fakt jsem i za stavu 0:5 v pátém věřil, že to nějak dokážu. Cítil jsem v sobě už energii. Mnohem horší to bylo ve třetím setu za stavu 1:3, to už jsem nedoufal, protože jsem hrál špatně. Jak jsem ho ale zvládnul vyhrát, zvednul jsem se.“

Rozhodující supertiebreak jste pak už zvládnul s přehledem.

„To už mi přišlo, že měl ztracený náskok trochu v hlavě. Chtěl si to uhrát sám a já zahrál chytře, tak jako to dělají Medveděv, Djokovič a další. Nechají soupeře, ať si to dohraje sám. On chyboval a já ho vyšachoval.“

Emoce po mečbolu ale nebyly tak velké, jak by velký obrat naznačoval. Proč?

„Ještě jsem byl trochu utlumený ze supertiebreaku, v němž jsem se snažil uklidnit, abych nebyl zbytečně vystresovaný, protože momentů nahoru dolů bylo v zápase hodně a pro hlavu je to náročné.“

Právě na hlavu jste si ukazoval. Tam byl klíč, že?

„Přesně tak. Už po vyhraném třetím setu jsem si říkal, že jestli to zvládnu, na hlavu ukážu. To byla motivace, protože dneska to určitě bylo o hlavě. Nehrál jsem svůj nejlepší tenis, věděl jsem, že to nebude ono, protože v předchozích dnech jsem se necítil úplně nejlíp. A věděl jsem, že o to víc se musím opřít o hlavu, snažil jsem se na to připravit. A povedlo se mi to. Je to samozřejmě trošku zázrak, ale ti nejlepší takhle zápasy dokážou otáčet. Třeba jako Medveděv nedávno se mnou v Paříži. Přišlo mi, že jsem hrál líp než on, ale on dokázal vyhrát.“

Jaký měl nebývalý obrat ohlas?

„Celkem velký. Mockrát se ještě asi nestalo, aby hráč otočil z 0:2 na sety a pak ještě z 0:5 v pátém. Tím jsem tomu nasadil korunu. Jsem rád za tuhle zkušenost.“

Až do úterního rána jste měl hrát proti Andymu Murraymu , jenž se nakonec odhlásil. Z centrkurtu váš zápas degradovali na menší dvorec. Jak jste změny na poslední chvíli vstřebal?

„Když přišel den zápasu, tak jsem si na sto procent myslel, že Andy nastoupí. Říkal jsem si, že kdyby se z turnaje vytáhnul, tak to udělá dva tři dny před zápasem. Taková změna není příjemná, na druhou stranu jsem byl rád, že si mohu zahrát první zápas na Wimbledonu na menším kurtu. Minulý rok jsem hrál na jedničce proti Angličanovi (Cameron Noriie), letos by to bylo podobné. Není špatné začít v klidu na menším kurtu a až postupně se centru přibližovat. Vždyť já zatím na trávě odehrál tak málo zápasů. Čím víc jich bude, tím budu i na ní lepší.“

Na kurt budete muset zase hned další den proti Rusovi Romanu Safiullinovi. Kolik vám vzal duel s Goffinem sil?

„Jsem rád, že zítra vůbec můžu nastoupit. Dneska už jsem si mohl balit kufry. Po fyzické stránce se cítím docela dobře, tak uvidíme.“