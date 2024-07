Nejlepší ruská tenistka miluje ženu: Hrát teď na olympiádě není správné

PŘÍMO Z LONDÝNA | Tucet tenistů z Ruska a Běloruska odmítl pozvání na olympijské hry do Paříže. Možnost soutěžit jen coby individuální sportovci pod neutrální vlajkou a bez nároku na zahrání hymny, odrazuje. Taktéž pocit, že nejsou na Hrách vítáni. Řadí se mezi ně i nejlepší ruská hráčka Darja Kasatkinová, světová dvanáctka a ze všech ruských tenistů nejhlasitější kritička války na Ukrajině i poměrů v rodné zemi.

Čerstvá šampionka turnaje z Eastbourne má o akci pod pěti kruhy zcela jasno. „Asi to nemusím moc vysvětlovat. Nemám pocit, že by bylo v současné situaci správné, abych olympiádu hrála. Na olympiádu musíte chtít jet z celého srdce a vydat se ze všeho, ale tak to teď necítím. Nevidím smysl v tom, abych tam jezdila,“ prohlásila v Londýně v rozhovoru s Martinou Navrátilovou pro Tennis Channel.

Největším ruským esem v Paříži tak bude Daniil Medveděv (5. na ATP), jehož mezi muži doplní Roman Safiullin (44.) a Pavel Kotov (53.). Do dámského turnaje nastoupí Mirra Andrejevová (23.), Diana Šnajderová (30.) a momentálně žebříčkově nejlepší z celé výpravy Jekatěrina Alexandrovová (22.), která již léta žije v Říčanech u Prahy.

Kasatkinová bude chybět a není se co divit. Pár dní poté, co Rusko v únoru 2022 rozpoutalo konflikt na Ukrajině, svou zemi odsoudila. „Je to naprostá noční můra,“ pravila a o pět měsíců později oznámila, že miluje ženu – o dva roky starší bývalou krasobruslařku Natalii Zabijakovou. V Rusku s jeho homofobními zákony další neakceptovatelná věc.

Od vypuknutí války Kasatkinová, rodačka z Togliatti, doma nebyla. Už víc než dva roky. Diskrétně jí prý bylo vzkázáno, že není v zemi vítána. Jeden politik ji dokonce označil za zahraniční agentku. Její tři bratři odešli do Kanady, rodiče vzhledem k svému věku však v Rusku zůstávají. „Mám o ně starost,“ přiznala letos v květnu v rozhovoru pro CBS s tím, že zatím snad nezavdala příčinu, aby se pro Rusko stala příliš nepohodlnou a musela se bát o sebe a své blízké. „Snad jsem ještě nepřekročila čáru. Doufám… Ale ta čára vždy existuje.“

Dál hraje tenis a kočuje po světě, v němž nemá skutečnou základnu. Chvíli pobývá mezi turnaji v Dubaji, pak zase v akademii ve Španělsku. Není sama, partnerka Zabijaková ji všude doprovází. I nyní v Londýně při Wimbledonu. „Co jsme se potkaly, nevynechala jsem jediný zápas Daši,“ říká stříbrná medailistka ze soutěže sportovních dvojic z olympiády v Pchjongčchangu 2018.

Z exilu domů by se Kasatkinová co nejdříve ráda vrátila. Několik věcí by však muselo být jinak. „Válka musí skončit. A některé zákony se musí změnit…“

Takové změny se však nezdají být ani na obzoru.