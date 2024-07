Zhrzený Murray, krajanka ho nechala ve štychu. Podivné, zlobila se matka

PŘÍMO Z LONDÝNA | Po ještě jednom wimbledonském zápase v kariéře toužil Andy Murray. Nedočkal se ho a vstřebává to těžce. Emma Raducanuová, již vyzval ke společnému startu v mixu a ona kývla, mu ho na poslední chvíli zrušila. „Podivné rozhodnutí,“ kritizovala tenistova matka Judy.

Sedmatřicetiletý Murray, dvojnásobný šampion All England Clubu, se nezotavil po operaci zad a last minute se odhlásil z 1. kola dvouhry, v němž se měl střetnout s Tomášem Macháčem. Pak se starším bratrem Jamiem vypadli v úvodním kole deblu. Turnaj smíšených dvojic měl být jeho definitivně posledním wimbledonským. „Když jsem dostala nabídku, nemohla jsem Andyho odmítnout,“ líčila ještě před pár dny jednadvacetiletá Raducanuová, šampionka US Open 2021. Právě ona má být tou tváří, která po Murraym převezme vůdčí roli v britském tenise.

Nezačala zrovna šťastně. V sobotu po obědě oznámila, že v mixu nenastoupí a Murrayho nechá ve štychu. „Ráno jsem se probudila s bolavým zápěstím, musela jsem udělat tohle těžké rozhodnutí,“ vzkázala.

Podle britských médií tím, diplomaticky řečeno, o šestnáct let staršího parťáka nepotěšila. „Skutečně podivné rozhodnutí,“ neskrývala na sociálních sítích rozladění hráčova matka Judy.

Raducanuovou čeká v neděli osmifinálový střet proti Lulu Sunové, až 123. tenistce žebříčku a překvapení turnaje z Nového Zélandu. A Murray může předčasně zamířit na rodinnou dovolenou. Po ní se vrátí do olympijské Paříže, kam se kvalifikoval ve dvouhře a čtyřhře. Ta bude úplně posledním turnajem jeho kariéry. Ten rozlučkový v domácím prostředí skončil se zvláštní pachutí.