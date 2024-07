Krejčíková v semifinále Wimbledonu! Pochyby jsou pryč, čeká TOP favoritka

Výbuch euforie, jako omámená si přišla Barbora Krejčíková, když v konečně slunečném londýnském odpoledni prožívala jeden z nejslastnějších momentů kariéry. Na Wimbledonu, který v roce 1998 vyhrála její zesnulá trenérka Jana Novotná, je už v semifinále.

„Nemám slov, nechala jsem na kurtu všechno. Skvělý, neuvěřitelný moment, co teď prožívám,“ líčila při pozápasovém rozhovoru tenistka, která se posledním půlrokem protrápila, aby na trávě v All England Clubu předvedla další velké povstání. „Pochybovala jsem o sobě, slyšela jsem to i zvenku. A teď jsem tady!“ jásala 32. tenistka žebříčku, jež letos poprvé vyhrála pět zápasů za sebou a v těch posledních dvou zdolala poprvé v sezoně protivnice z top 20. „Díky mým klukům, mému týmu,“ posílala na tribunu poděkování kouči Pavlu Motlovi s kondičním Tomášem Breicetlem.

Wimbledonský šampion Jan Kodeš prorokoval, že Krejčíková bude solidnější tenistkou, nechá lotyšskou střelkyni vybláznit a postoupí. První sada nabídla ještě lepší obrázek. Ostapenková, jež do té doby ztratila v turnaji pouhých 15 gamů a neohroženě si klestila cestu pavoukem, nehrála vůbec zle. Krejčíková byla ale dokonalá na podání. Zápas začala dvěma dvojchybami, pak už ale do konce sady ztratila jediný bod při svém servisu. A ten první uváděla do hry s astronomickou úspěšností 83 procent.

Navíc nabuzená Češka dokázala využít hned první slabší chvilky turnajové třináctky, jediný brejkbol první sady zúročila ve vedení 2:1. A to si už za občasného skandování Bára, Bára na kurtu číslo 1 jistě pohlídala.

V druhém setu zase Krejčíková demonstrovala extrémní houževnatost. Dokázala se vymanit z manka 1:4, když už se zdálo, že o osudu utkání bude rozhodovat až třetí dějství. Čtyřmi získanými gamy v řadě si vypracovala náskok 5:4 a 30:15 při svém podání. Jen dva míče ji dělily od cílové čáry, ruka se jí v tu chvíli však rozechvěla a proti druhému brejkbolu gamu spáchala dvojchybu. I tak zůstala silná, sadu dokázala dovést do tiebreaku, který si už jasně podmanila a druhý mečbol proměnila servisem ven z kurtu.

Už ve čtvrtek nastoupí Krejčíková v semifinále proti největší favoritce turnaje Jeleně Rybakinové, která hladce přehrála Ukrajinku Elinu Svitolinovou 6:3, 6:2. Česká tenistka má proti nasazené čtyřce pozitivní bilanci 2:0.

De Minaur odstoupil, Djokovič jde dál

Australský tenista Alex de Minaur odstoupil kvůli zranění kyčle, kde se měl dnes utkat ve čtvrtfinále se světovou dvojkou Novakem Djokovičem ze Srbska. Pětadvacetiletý rodák ze Sydney to oznámil na tiskové konferenci. Devátý nasazený hráč se zranil v závěru osmifinálového duelu s Francouzem Arthurem Filsem, který vyhrál 6:2, 6:4, 4:6, 6:3.

„Tohle je samozřejmě oznámení, které jsem nechtěl udělat. Jsem z toho zdrcený, ale musím odstoupit kvůli zranění kyčle,“ uvedl De Minaur.

Jeho zdravotní potíže poslaly Djokoviče bez boje do třináctého wimbledonského semifinále v kariéře. Sedmatřicetiletý Srb díky tomu vyrovnal rekord Švýcara Rogera Federera v tzv. open éře. Sedminásobný vítěz z londýnské trávy, který útočí v All England Clubu na rekordní 25. grandslamový titul, se v boji o finále střetne s pětadvacátým nasazeným Lorenzem Musettim z Itálie, nebo turnajovou třináctkou Američanem Taylorem Fritzem.

De Minaur přišel o třetí šanci dostat se do grandslamového semifinále. Ve čtvrtfinále skončil také letos na Roland Garros a před čtyřmi lety na US Open. Přesto zaznamenal na trávě v All England Clubu nejlepší výsledek v kariéře.

Tenisový grandslam Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 50 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Djokovič (2-Srb.) - De Minaur (9-Austr.) bez boje.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Krejčíková (31-ČR) - Ostapenková (13-Lot.) 6:4, 7:6 (7:4),

Rybakinová (4-Kaz.) - Svitolinová (21-Ukr.) 6:3, 6:2.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo:

Mrva (10-ČR) - Santamarta (Šp.) 6:4, 6:2,

Bernet (Švýc.) - Brunclík (8-ČR) 7:6 (7:4), 7:5,

Leach (USA) - Kumstát (6-ČR) 6:4, 7:6 (8:6).