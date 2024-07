Finále Wimbledonu ONLINE: Djokovič chce 25. grandslam, Alcaraz ale vede

Ve finále mužské dvouhry v tenisovém Wimbledonu se po roce opět utkávají Španěl Carlos Alcaraz a Srb Novak Djokovič. Obhájce titulu Alcaraz usiluje o čtvrtý grandslamový titul, Djokovič touží oplatit o 16 let mladšímu soupeři loňskou porážku a získat rekordní 25. trofej z turnajů "velké čtyřky". Utkání začíná v 15.00, ONLINE přenos sledujte na iSport.cz!

Sedmatřicetiletý Djokovič se do desátého wimbledonského finále dostal měsíc poté, co absolvoval po odstoupení z Roland Garros operaci kolena. Ve Wimbledonu může triumfovat poosmé a vyrovnat rekord Švýcara Rogera Federera. Pětadvacátým grandslamovým titulem by také překonal absolutní rekord Australanky Margaret Courtové.

Alcaraz má s Djokovičem bilanci 2:3. Naposledy ho porazil právě ve Wimbledonu, poté s ním prohrál ve finále v Cincinnati a v semifinále Turnaje mistrů. Třetího nasazeného Španěla čeká čtvrté grandslamové finále, všechna tři předchozí vyhrál. Může navázat na měsíc starý triumf z Roland Garros.

Druhý nasazený Djokovič, jenž turnaj zahájil výhrou nad Vítem Kopřivou, má příležitost ukončit čekání na první letošní titul.