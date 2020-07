Halepová naštvala Palermo. Z turnaje WTA Tour po pauze se odhlásila | iSport.cz

"Vzhledem k rostoucímu počtu případů COVIDu-19 v Rumunsku a mým současným obavám v souvislosti s mezinárodními lety jsem se musela s těžkým srdcem z turnaje odhlásit," uvedla na twitteru Halepová, jež má být od 10. srpna hlavní hvězdou turnaje v Praze.

Manažerka Halepové Virginia Ruziciová informovala pořadatele o neúčasti bývalé světové jedničky krátce poté, co italská vláda nařídila pro lidi přijíždějící z Rumunska či Bulharska karanténu. Opatření by se však nemělo vztahovat na ty, kteří do země jedou za prací, tedy ani na profesionální sportovce.

Given the recent rise in Covid19 cases in Romania and my anxieties around international air travel at this time, I have made the tough decision to withdraw from Palermo. I want to thank the tournament director and the Italian ministry of health for all efforts on my behalf 🙏