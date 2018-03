Agassi u Djokoviče končí, Štěpánek nejspíš také. Mluví se o sporech

Andre Agassi skončil po necelém roce jako takzvaný superkouč srbského tenisty Novaka Djokoviče, jenž se zatím po zranění lokte marně snaží vrátit na dřívější úroveň. A podle informací deníku Sport by bylo velkým překvapením, kdyby v týmu někdejšího tenisového vladaře setrval i český kouč Radek Štěpánek, jenž si s Agassim velmi rozuměl. Důvod? Až příliš velké neshody.

Osminásobný grandslamový vítěz Agassi se po jedenácti letech mimo svět tenisu stal Djokovičovým trenérem loni na jaře před Roland Garros. Už o dva měsíce později musel Srb ukončit kvůli bolavému lokti sezonu a comeback se mu zatím nedaří. Na Australian Open vypadl v osmifinále a na velkých turnajích v Indian Wells a Miami utrpěl porážky hned v úvodních zápasech.

"Snažil jsem se pomoci Novakovi pouze s těmi nejlepšími úmysly. Až příliš často jsme spolu nesouhlasili. Přeju mu vše nejlepší k tomu, aby se posunul dopředu," uvedl v prohlášení pro ESPN sedmačtyřicetiletý Agassi, jenž stejně jako Djokovič býval v čele světového žebříčku.

Jak je to s českým koučem Radkem Štěpánkem, který na konci loňského roku přijal Djokovičovu nabídku, což urychlilo konec jeho kariéry? Zatímco Agassi neměl se Srbem uzavřený kontrakt (loni prohlašoval, že Djokoviče trénuje zadarmo), Štěpánek je pod smlouvou.

A tudíž věci takové povahy nemůže zveřejňovat on, ale tým srbského tenisty. Bylo by však velkým překvapením, pokud by v týmu zůstal, jelikož neshody prý byly ve velmi zásadní rovině.

Především šlo o Djokovičův program. Srb se hrnul na kurty, ač měl problémy se stále nedoléčeným loktem a nebyl ani fyzicky připravený. Podle zákulisních informací ho celý jeho tým včetně Radka Štěpánka zrazoval, aby nastoupil na Australian Open. Vždyť počet tréninků by spočítal na prstech jedné ruky.