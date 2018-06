Safin: Dnešní tenisté? Jenom brečí! Nerozeznáte Berdycha od Dimitrova

Rafael Nadal se po dlouhé době dostal na French Open do krize, s Diegem Schwartzmanem prohrál první set • Reuters

Poslední rocková hvězda tenisu. Chlap, co posbíral mnoho pohárů, ještě více lahvím se podíval na dno a objal nespočet žen. Ruský bohatýr Marat Safin (38 let), dvojnásobný grandslamový šampion a někdejší první hráč světa, se pomalu vrací z politiky zpět ke sportu. Loni v létě ukončil po šesti letech své poslanecké angažmá, na Roland Garros dorazil hrát soutěž legend. A věrný své nátuře, nic necukroval. „Dnes nerozeznáte Berdycha od Dimitrova,“ prohlásil.

Kariéru končil v listopadu roku 2009 v Paříži. Poslední porážku kariéry mu připravil Juan Martin Del Potro, první dvě místa žebříčku tehdy zabírali Roger Federer s Rafaelem Nadalem. A Marat Safin jen kroutí hlavou, že se za devět let na kurtech nic nezměnilo. Stále vládnou stejná jména, mladíci jsou v boji se starými mistry bezzubí.

Dnešní tenisté hned brečí

Nejlepší hráč, s jakým se kdy utkal? Roger Federer. Tenista, který ho nejvíc na kurtu trýznil? Fabrice Santoro, maličký francouzský kouzelník s obouručným forhendem. „Měl jsem z něj křeče v mozku, pokaždé objevil díry v mé hře. Vydělal na mně tolik peněz, měl by mě alespoň pozvat na kafe,“ prohlásil Safin v rozhovoru pro L´Equipe, pro který vyjmenoval tři nejbláznivější hráče tenisu: John McEnroe, Vitas Gerulaitis, Guillermo Vilas.

„Jmenuji jenom bývalé hráče, protože ti dnešní jsou jiní. Když je trochu popíchnete, začnou brečet a stěžují si rozhodčímu. Jsou hrozně změkčilí, příliš hodní jeden na druhého. Nechápou, že pokud někoho psychologicky nalomíte před zápasem, máte větší šanci ho porazit. Jenže to už se dnes nenosí. Každý se chová tak vzorně, jako bychom byli všichni z vyšší společnosti.“

Nerozeznáte Berdycha od Dimitrova

Federer s Nadalem jsou úžasní hráči, jejich soupeři jim život ale značně ulehčují, myslí si Safin. „Nevidíte žádného originálního hráče. Všichni se jen snaží do míčů mlátit, co nejtvrději je to možné. Nerozeznáte od sebe Berdycha s Dimitrovem.“

Pokud i dnes dominují tenisu Švýcar se Španělem, je podle Safina s bílým sportem něco špatně. „Jednomu je šestatřicet, druhému dvaatřicet. A pořád vítězí a drtí ostatní.“

Podle Rusa jsou dvěma potenciálními superstars budoucnosti Nick Kyrgios a především Němec s ruskými rodiči Alexander Zverev. „Všem mladým to ale hrozně trvá. Za mých časů vyhrávali turnaje kluci v sedmnácti nebo osmnácti. Teď začínají být pravými profíky až v pětadvaceti. Nechápu to,“ tvrdí Safin, který dnešním mladým říká iPad generace.

„Dřív jsme vyráželi ven a bylo jedno, jestli jsi byl Švéd nebo Australan. Teď se spolu kluci moc nekamarádí, dospívají později,“ řekl pro Eurosport. Mladým by poradil, aby vzali osud do svých rukou. „Musí být zodpovědní, uvědomit si, že je to jejich kariéra, ne kariéra jejich manažera, sponzora nebo kámošů. Abyste neměli výčitky, musíte se rozhodovat sami.“

V klubu vedle Lennyho Kravitze

Tenisový svět uhranul v roce 2000, kdy coby dvacetiletý předvedl ve finále US Open tenis z jiné planety a ve třech setech zničil Peta Samprase. „To jsem se cítil být nejsilnější v životě,“ vzpomíná Safin, který prý tehdy uspořádal i nejlepší party kariéry.

„Byl jsem mladý, seděl jsem v ohromném newyorském klubu vedle Lennyho Kravitze. Z té noci si nepamatuju všechno, ale lidi z mého týmu říkali, že se dost povedla. Spal jsem asi hodinu a šel dělat rozhovory. Ten den to bylo utrpení, ale pak bolest hlavy přešla.“

Safin byl pověstný, že měl vždy po boku zástupy žen a rád se bavil. „Když šlo o party, neuměl jsem říkat ne. To je pravda. Ale co jsem tak slyšel, tak Tomicovi nesahám ani po kotníky,“ zmínil problematického australského tenistu.

Jednou chce být koučem

Safin byl zvolen do ruské Státní dumy za stranu Vladimira Putina Jednotné Rusko v roce 2011. Od té doby zmizel z tenisu. „Měl jsem ho tolik, že jsem se cítil úplně vyhořelý. Ale teď se k němu zase pomalu vracím a zase mě baví. Před pár lety jsem měl lehce nadváhu, pořád jsem jen seděl na zadku a neměl čas cvičit. Pak jsem začal chodit dvakrát týdně na hokej, běhat,“ vypráví bývalý tenista, jehož mladší sestra Dinara byla rovněž světovou jedničkou a zkoušela štěstí jako trenérka. To by nakonec zajímalo i Marata. „Ale teď ještě ne, ještě nejsem připravený. Chci rozjet svůj vlastní byznys mimo tenis a vrátit se.“