První výhra od března! Berdych ve Stuttgartu zdolal Paireho

Tenista Tomáš Berdych postoupil do čtvrtfinále travnatého turnaje ve Stuttgartu. Třetí nasazený hráč, jenž měl na úvod volný los, porazil ve 2. kole Francouze Benoita Paireho 7:6, 6:4 a po nevydařené antukové sezoně oslavil první výhru na okruhu ATP od březnového turnaje v Miami.

Dvaatřicetiletý Berdych letos na antuce nevyhrál ani jeden zápas, hned v 1. kole se rozloučil v Monte Carlu, Madridu, Římě i na Roland Garros a v žebříčku se propadl na 19. místo. Pět porážek za sebou utrpěl naposledy na přelomu let 2004 a 2005, kdy coby devatenáctiletý zapsal sérii šesti proher.

Ve Stuttgartu zahájil přípravu na Wimbledon díky divoké kartě od pořadatelů a vyrovnaný duel s Pairem vyhrál za necelou hodinu a půl. Francouzského soupeře porazil i ve třetím vzájemném zápase, naposledy se utkali na Roland Garros před třemi lety.

"Byl to těžký zápas, on je velice nadaný hráč. Nikdy do poslední chvíle nevíte, s čím přijde. A hrát s ním poprvé po takové době nebylo snadné," řekl Berdych. "Jsem ale rád, že jsem takovou zkouškou prošel a myslím, že jsem hrál dobře po celý zápas," dodal.

Bývalý čtvrtý hráč světa, jehož v poslední době trápí problémy se zády, se dnes mohl opřít o podání a první set získal ve zkrácené hře 7:3. V pátém gamu druhé sady pak využil svoji šestou šanci na brejk a náskok už nepustil. V poslední hře se sice i soupeř dopracoval k brejkbolu, Berdych ho ale odvrátil a sám pak proměnil čtvrtý mečbol.

Jeho dalším soupeřem bude sedmý nasazený Kanaďan Milos Raonic. V bilanci vzájemných zápasů vede sedmadvacetiletý rodák z Podgorice 5:3, poslední duel loni na antuce v Lyonu ale vyhrál Berdych.

Dvouhra - 2. kolo:

Berdych (3-ČR) - Paire (Fr.) 7:6 (7:3), 6:4.