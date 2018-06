Federerovy plány? Sté vítězství na Wimbledonu. A zase pauzička…

Roger Federer slaví postup do druhého kola • ČTK

Tohle je sezona, jakou svět neviděl. Nejdřív série sedmnácti vítězství v řadě, ozdobená triumfem na Australian Open. Pak dvě porážky v řadě ve finále v Indian Wells a v Miami. A pak dlouhá pauza skrz celou antukovou sezonu. Z ní se Roger Federer vrátil triumfem v Stuttgartu, kde začal sázet jiskry na své oblíbené trávě. Tu by chtěl teď pořádně pokosit. Než si dá zase chvilku klidu.

Mistrovi už klepe na ramena sedmatřicítka, ale stále se ve světě mladých dravců drží ve formě. Jako poslední to v neděli poznal Kanaďan Milos Raonic, finalista Wimbledonu z roku 2016 sice do stuttgartského finále neprohrál jediný svůj servis, proti Federerovi ale prohrál ve dvou setech. A Švýcar si pojistil už svůj 98. turnajový titul.

„Jsem opravdu šťastný. Z mé strany to bylo dobré finále. Myslím, že jsem hrál dobře celý turnaj, i když jsem chvilku nehrál. Je to pro mě skvělý comeback,“ usmíval se Federer.

Jeho chvilka ve skutečnosti znamená víc než dva měsíce. Před turnajem ve Stuttgartu hrál Federer naposledy prvního dubna, kdy ho v úvodním zápase turnaje v Indian Wells senzačně vyřadil australský mladík Thanasi Kokkinakis.

Poté si dal Federer dlouhou, pauzu, vynechal celou antukovou sezonu, aby byl čerstvý na tu travnatou.

„Moje sezona právě začala,“ prohlásil po triumfu ve Stuttgartu.

Vidět Federera bude ale dále svátek. Jasné je, že ho teď čekají turnaje v Halle a ve Wimbledonu. Pokud by oba ovládl, ve Wimbledonu by slavil nejen rekordní devátý triumf, ale i unikátní sté turnajové vítězství na turnajích ATP. A Federer naznačuje, že se i poté bude držet své neortodoxní taktiky.

„Hraju příští týden a hraju ve Wimbledonu. Potom uvidíme…“ řekl Federer.

To by znamenalo, že jeho účast na turnajích v Cinccinati a v Montrealu je nejistá. O to větší očekávání ho budou provázet při vrcholící sezoně na trávě, jeho oblíbeném povrchu, kde za celou kariéru prohrál jen 24 zápasů a jeho úspěšnost činí fantastických 87,5 procenta.