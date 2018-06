Kodeš: Federer ukázal, co jiní neumí, Murray teď neudělá díru do světa

Co říkáte na Federerův výkon ve Stuttgartu, kde hrál poprvé od začátku dubna?

„To není nic neobvyklého. To je o tom umění. Na trávě je velice dobrý. Dal si pauzu, ta mu ale naopak prospěla. Nemyslím, že by ho poškodila. Hráči si berou pauzu, když jsou zranění. Když se nic neděje, tak hráč stejně trénuje, psychicky mu to pomůže, dostane chuť do dalších bojů.“

Má výhodu před soupeři, kteří jedou v nekončícím kolotoči turnajů?

„To určitě. Hráči jsou většinou docela ucestovaní, dá se říct, že jsou, v uvozovkách, přehraní. Výpadek je u každého hráče individuální. Hráč musí vědět, co mu vyhovuje. A Federer to ví. Je starší ročník, je rád s rodinou. Když ji vozí s sebou, je to i psychický odpočinek. Když pak skočí do kolotoče turnajů, není to pro něj nic nového. Vrátí se a všechno zná, všechno umí, je to zkušený hráč.“

Federer si ve Stuttgartu pochvaloval, že hrál nejlepší tenis v nejdůležitějších okamžicích…

„V tom je právě ta síla těch světových hráčů! Tenis je o tom, že hrajete dobře v důležitých momentech, proto jste dobrý. Řada hráčů to neumí.