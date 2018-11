Šafářová oznámila: Ukončím kariéru v Austrálii. Rozhodlo zdraví

"Tenis pořád miluju, bude mi chybět, zůstanu součástí prostředí, ale chtěla jsem skončit hezky a teď je ten čas," řekla na tiskové konferenci. "Kariéra byla krásná, jsem spokojená, čeho jsem dosáhla, ale chtěla bych skončit v tom hezkém a nechtěla se trápit na malých turnajích. Vím, že na to zdravotně ani nemám."

Jednatřicetiletá brněnská rodačka vystoupala během kariéry až na páté místo žebříčku ve dvouhře a v deblu byla loni světovou jedničkou. Vedle finále French Open si zahrála v singlu i semifinále Wimbledonu 2014 a získala sedm titulů na WTA, ten poslední v dubnu 2016 na antuce v Praze. S Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou vyhrály v deblu pět grandslamů.

"Co může tenista v kariéře dosáhnout, to jsem víceméně dosáhla. Mohlo to být ještě lepší, ale můžu být spokojená," řekla bronzová olympijská medailistka ze čtyřhry na hrách v Riu de Janeiro 2016, kde hrála s Barborou Strýcovou.

Z trenérů se u ní mimo jiné vystřídali David Kotyza či Srbka Biljana Veselinovičová, největší úspěchy zaznamenala pod vedením Kanaďana Roba Steckleyho.

Čtyřnásobnou vítězku Fed Cupu ale často omezovaly zdravotní komplikace. "Byly samozřejmě z tenisu, stresu, ale především hodně z cestování," uvedla. "Proto jsem se rozhodla jít jinou cestou, která mě udělá šťastnější."

Až po Melbourne odloží raketu, bude nejdříve odpočívat. Má sice nabídky dál pracovat v tenisu, třeba dělat manažerku, ale oddech bude na prvním místě. "Mám seznam věcí, které bych chtěla vidět. Projela jsem s tenisem spoustu zemí, ale teď bych je chtěla i poznat," řekla a zmínila se třeba o Novém Zélandu nebo Grand Canyonu.