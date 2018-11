Šafářová o konci: Na US Open jsem brečela. Chci kavárnu i cestovat

Proč jste se rozhodla ukončit kariéru?

„Hodně dlouho jsem se rozmýšlela, co dál. S Robem (trenérem Steckleym) jsme už na začátku roku uvažovali nad tím, že tahle sezona bude má poslední. Bohužel to zkomplikovaly mé zdravotní problémy, takže sezona nedopadla tak, jak jsem si představovala. Ty mé zdravotní komplikace byly velkým vodítkem pro to, jak se rozhodovat. S Bethanií (Šafářové spoluhráčka ve čtyřhře a velká kamarádka Matteková-Sandsová) jsme se bavily o tom, jestli pokračovat ještě ve čtyřhře, ale rozhodla jsem se, že ukončím kariéru v Melbourne. Chtěla bych tam odehrát singla i debla.“

Co když se vám v Austrálii bude dařit?

„Takové návraty jsou populární, když se zadaří. Ale přemýšlela jsem nad tím rozhodnutím hodně dlouho. Kariéra byla krásná, jsem spokojená s tím, čeho jsem dosáhla. Chtěla bych skončit v tom hezkém, ne se trápit na malých turnajích. Vím, že zdravotně na to už nemám.“

Jak budete na Australian Open trénovat?

„Přihlásila jsem se na francouzskou ligu, kterou hraju. Taková liga je ideální, uvidíme, jestli bych odehrála ještě českou extraligu. Trénovat plánuji normálně doma v Česku, nepoletím na Floridu, jak jsem byla zvyklá. Doufejme, že žádnou ostudu neudělám.“

Máte v Melbourne garantovanou účast ve dvouhře?

„Co jsem se dívala, je to na hraně. Některé roky bych se dostala, v některých ne, varianta, že požádám o volnou kartu, tam je. Ale klidně bych si zahrála i kvalifikaci, Austrálii mám ráda. Chtěla jsem kariéru ukončit na grandslamu, proto jsem se tak rozhodla. Jsem zároveň druhá, která ukončuje fedcupovou kariéru (Barbora Strýcová hraje poslední Fed Cup).“

Jaké jsou vaše další plány?

„Chtěla bych si dát čas, rozhlídnout se, co dělat dál. Mám nabídky z tenisového prostředí, dělat agentku, manažerku. Ale chci si chvíli oddechnout, mám seznam míst, která bych chtěla vidět. Chci cestovat jinak a poznávat věci. S Bethanie jsme si splnily Yellowstone (Yellowstonský národní park), cestovala jsem po Americe. Pořád je mým přáním vidět Nový Zéland, je možné, že to propojím v lednu s Austrálií.“

Sen o vlastní kavárně trvá?

„Kavárnička je reálná. Udělala jsme si kurz baristy, takže už jsem i vzdělaná. Je to dlouhodobě můj sen. Možná už se to rýsuje do reálných plánů a příště vás pozvu do kavárny.“

Co dalšího máte v plánu?

„Jet na Nový Zéland s baťůžkem, pak Grand Canyon, to máme s Bethanie v plánu po jejím Wimbledonu. Jsou tam tyhle dvě destinace, ale můj seznam je delší. Důvod, proč končím, je také to, že nechci tolik cestovat. Zdravotní komplikace byly převážně z tenisu, stresu a především z hodně cestování. Také proto jsem se rozhodla jít jinou cestou, která mě udělá šťastnější. Chci skončit hezky, myslím, že teď nastal správný čas.“

Jste už s někým domluvená na čtyřhru v Melbourne?

„Na debla zatím ne. Předběžně jsem s někým mluvila, ale je to otevřené.“

Vypadáte, že jste s koncem kariéry vnitřně smířená, je to tak?

„Měla jsme nejhorší krizi na US Open. Asi nikdo to tam neviděl, ale když jsme prohrála, celou cestu z kurtu jsem brečela a v šatně taky. Věděla jsem, že je to konec, že takhle už to dál nejde. Cesta zpátky je hodně náročná, na to zdravotně nemám. Bylo to zlomové období. Od US Open jsem začala žít jinak, dělat věci, které jsem dlouhodobě chtěla. Včetně poznávacího cestování a kurzu baristy, to znamená dělat jiné věci, než tenis.“

Bude vám tenis chybět?

„Zatím mě to baví, vnitřně jsem se s tím smířila, i když to bylo těžké. Tenis miluju, bude mi chybět. Určitě zůstanu součástí toho prostředí. Naplňovalo by mě předat zkušenosti, třeba neteřím nebo někomu mladšímu. Zažila jsem toho v tenise hodně, mám za sebou složitou cestu, o to víc si myslím, že dokážu poradit.“

Jste spokojená s tím, čeho jste v kariéře dokázala?

„Každý tenista chce vyhrát grandslam v singlu. Já hrála v Paříži finále, ve Wimbledonu semifinále a v Austrálii čtvrtfinále. Mám grandslamové tituly ve čtyřhře, bronzovou olympijskou medaili, Fed Cupy. Čeho tenista může v kariéře dosáhnout, jsem víceméně dosáhla. Mohlo to být ještě lepší, ale můžu být spokojená. Právě proto bych to chtěla ukončit teď, ne hrát kvalifikace a trápit se. Tak by to nemělo význam.“

Může úspěch v Austrálii ještě změnit vaše rozhodnutí?

„Většinou to tak bývá, když od sebe člověk nic neočekává. Ale až to nastane, můžu to řešit. Myslím, že si to hodně užiju. Byla jsem tři měsíce nemocná, pak se v Paříži vracela s tím, že každý grandslam může být můj poslední. Ten půlrok jsme si užila a Austrálií bych to chtěla uzavřít.“