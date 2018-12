Djokovič už pošesté králem mezi tenisty. Ženskou vládkyní je Halepová

Ve středu zveřejnila ITF jména nejlepších deblistů. Párem roku se staly české vítězky Roland Garros a Wimbledonu Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, nejlepší mužskou dvojicí byli vyhlášeni Američané Mike Bryan a Jack Sock.

Jednatřicetiletý Djokovič letos vyhrál Wimbledon a US Open. Do čela světového žebříčku se po dvou letech vrátil na začátku listopadu, na počátku sezony přitom po operaci lokte klesl až do třetí desítky. "Je hezké vyhrát tuhle cenu pošesté jako Pete Sampras," řekl Djokovič na webu ITF.

Halepová dominovala žebříčku prakticky celý rok. Ve finále Australian Open ještě sedmadvacetiletá Rumunka neuspěla, první grandslamový titul pak získala v červnu v Paříži.

What a great honour to be named as ITF World Champion for the first time!



Thank you @ITF_Tennis 😊🇷🇴 pic.twitter.com/xLBfYRwxV5