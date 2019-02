Jeden turnaj a dost, Rumunka Halepová vyhodila kouče: Nešlo to! | iSport.cz

Halepová oznámila angažování Van Cleemputa před fedcupovým týdnem v Ostravě, kde pomohla k vítězství rumunského týmu nad českými obhájkyněmi titulu. Tento týden došla Halepová pod vedením nového kouče do finále v Dauhá, kde ji v sobotu porazila Belgičanka Elise Mertensová.

"Zkusili jsme to jeden týden a skončilo to. Rozhodli jsme se to ukončit, protože nám to spolu neladí. Je to dobrý člověk, velmi milý, ale na kurtu nám chyběla chemie. Tenisově to nešlo, ale jsme přátelé," řekla Halepová po přeletu na další turnaj do Dubaje serveru WTA Tour.

Hvězdná rumunská tenistka byla bez trenéra od konce minulé sezony, kdy od ní z rodinných důvodů odešel Darren Cahill. V současnosti nového kouče loňská vítězka Roland Garros nehledá.